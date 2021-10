Analia Selis, despre DIVORȚUL dureros de Răzvan Suma: El a plecat de acasă, de fapt. Am putut să mi-l SMULG din viață

Cine este sora CELEBRĂ a lui Mihai Petre. Surpriză totală: Puţine persoane ȘTIU. Niciodată nu m-am simţit dezavantajată sau inferioară lui

Cântăreața Analia Selis a divorțat de violoncelistul Răzvan Suma în urmă cu doi ani, după o căsnicie de 17 ani și doi copii minunați, iar anunțul a luat prin surprindere multă lume.

Acum, artista a oferit detalii despre separare și a spus că în ultimul an a vrut să fie singură, pentru a-și pune ordine în gânduri, iar acum este aproape complet refăcută.

Analia Selis a spus că divorțul de soțul ei a făcut-o să sufere foarte mult, cu toate că decizia a fost a ei. Fără să intre în detalii, a lăsat să se înțeleagă că bărbatul ar fi călcat strâmb.

"Eu m-am despărțit oficial de el pe 1 decembrie 2019. El a plecat de acasă, de fapt. Ne vorbim că avem 2 copii. Trebuie să ne vorbim. Divorțul a avut loc undeva în luna aprilie anul trecut. Am suferit foarte mult.

Am venit pentru el, nu pentru carieră. Am venit după iubire. Am venit îndrăgostită. A meritat, merită în continuare. România este țara mea. Dar pentru prima dată m-am simțit singură în România. În perioada de după despărțire am fost singură. Chiar nu puteam să vorbesc", a declarat Analia Selis la PRO TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

"A fost un an în care nu am mai apărut nimeni. Nu voiam să mai comunic cu nimeni, doar cu prietenii apropiați pe care i-am rugat să-mi dea puțin spațiu. A fost singurul mod în care am putut să mi-l smulg din viața mea. Nu am vrut să știu nimic de el", a completat ea.

Nu s-a gândit să plece din România, deși divorțase

"Tututor celor care trec printr-o despărțire aș vrea să vă spun că timpul trece și cu siguranță viața merge înainte spre mult mai bine decât a fost. Simt nevoie sa precizez ca nu mi-am gândit sub nicio clipă sa plec din România, nici înainte, nici atunci când m-am despărțit și nici acum. România este o țară care mi-a dăruit și îmi daruiește în continuare foarte mult", spunea artista anul trecut.

Analia Selis a reprezentat Argentina la Festivalul Cerbul de Aur 2004, când s-a clasat pe locul 3. Acest moment important i-a adus imediat un contract propus de casa de discuri „Media Pro Music, cu care a lansat două albume „Aqui hoy şi „Aqui ma­nana, urmate de apariţia discografică „Suenos – „Vise (album realizat de Cat Music).