Amenzi usturătoare pentru cei prinşi fără cauciucuri de iarnă. Când trebuie montate

Codul Rutier prevede că anvelopele de iarnă sunt obligatorii în cazul în care se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără să fie specificată vreo dată anume.

Șoferii trebuie să se asigure, practic, că au maşina dotată cu anvelopele potrivite indiferent de sezon, însă odată cu apropierea iernii probabilitatea să ruleze pe drumuri acoperite cu polei ori zăpadă este mai mare.

Pot fi amendați dacă rulează cu cauciucuri de vară pe asemenea drumuri.

Ce prevede Codul Rutier

Nerespectarea prevederilor privind cauciucurile de iarnă constituie contraventie şi se sancţionează cu o amendă prevazută în clasa a IV-a de sancţiuni.

Codul Rutier menționează această sancţiune la art.102, alin. 1, punctul 28:

“Conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune sau fără a avea montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate”, scrie Alba24.

Ce amenzi riscă șoferii

Amenda pentru şoferii care circulă pe drumurile acoperite de zăpadă, gheaţă sau polei cu anvelope neadecvate se sancţionează cu o amendă din clasa a IV-a de sancţiuni cuprinsă înte 9 şi 20 de puncte de amendă, acestea fiind echivalente cu o sumă cuprinsă între 1.305 şi 2.900 de lei.

Clasele de sancţiuni sunt:

clasa I: 2/3 puncte-amendă;

clasa a II-a: 4/5 puncte-amendă;

clasa a III-a: 6-8 puncte-amendă;

clasa a IV-a: 9- 20 de puncte-amendă;

clasa a V-a: 21- 100 de puncte-amendă.

În plus, aceşti conducători auto riscă să rămână şi fără certificatul de înmatriculare al maşinii, primind doar o dovadă înlocuitoare a actului original, fără drept de circulaţie.

Titi Aur, explicaţii pentru şoferii din România

În contextul acestor scăderi de temperatură, l-am întrebat pe Titi Aur dacă este timpul ca şoferii să treacă la cauciucurile de iarnă pentru a evita accidentele, dar şi amenzile.

"Nu, nu se pune problema. În primul rând, ce trebuie să înţelegem când vorbim de gradele la care trebuie schimbate cauciucurile, vorbim de temperatura solului, nu a aerului. Pământul are o inerţie termică mare, ceea ce înseamnă că oricât de frig ar fi, solul nu ajunge atât de repede la temperatura aerului, nu se răceşte brusc. Faptul că doar într-o seară sau două e o temperatură mai mică, fie ea şi de 0 grade, nu punem cauciucurile de iarnă. Solul nu va ajunge la mai puţin de cele 6 grade Celsius, când e nevoie de cauciucurile de iarnă.

Toamna şi primăvara sunt multe perioade de alternanţă, când solul are o temperatură ce variază sub sau peste aceste 6 grade. Pentru un şofer educat, care înţelege mecanismul, este lucru ştiut că dacă maşina are anvelope de vară şi temperatura scade, e suficient să meargă mai încet, mai prudent, în acele ore, pentru că temperatura solului nu va scădea la fel de repede ca cea a aerului. Ideea este să nu mergem toată iarna cu anvelopele de vară sau vara cu cele de iarnă.

Doar la curse se întâmplă asta. Dacă mâine dimineaţă ar fi o competiţie, da, piloţii îşi vor pune pneurile adecvate pentru că au nevoie de performanţă atunci. Pe şosea normală, în trafic, nu facem asta în astfel de situaţii!", a explicat Titi Aur pentru DC NEWS.