Ambasadorul George Maior, invitat la De Ce Citim - VIDEO

De Ce Citim revine cu o nouă ediție.

Astăzi, 12 septembrie, începând cu ora 16.00, scriitorul Flaviu George Predescu și ambasadorul George Maior vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre cartea Manageri ai istoriei. Studii şi eseuri despre teoria şi practica puterii în istorie, înainte de inteligenta artificială, editura RAO, 2025.

Totodată, se va vorbi și despre fenomenul radicalizării din SUA, mai exact asasinatul lui Charlie Kirk, dar și despre cum ar trebui să ne raportăm la China și întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, din Alaska.

