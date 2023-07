Kathleen Ann Kavalec, ambasadoarea SUA la București, îndrăgostită de un loc special din România: Am avut o săptămână superbă acolo

Întrebată cum s-a îndrăgostit de Muzeul Satului Român, locul unde a fost realizat interviul pentru știrile „Observator”, de la Antena 1, Kathleen Ann Kavalec a răspuns:

„Când am fost în România, acum mai multă vreme, între 2005 și 2008, locuiam în zona șoselei Kiseleff, foarte aproape de aici. Veneam o dată pe lună. Nu mi-a fost foarte greu să învăț limba română, pentru că vorbesc și limba spaniolă din copilărie, iar aceasta este o altă limbă latină, deci multe cuvinte sunt similare”.

Întrebată ce loc din România a impresionat-o cel mai mult în acea perioadă, ambasadoarea SUA la București a răspuns:

„Mi-a plăcut foarte mult Maramureșul și îmi amintesc că am fost acolo cu copiii, am găsit o casă dintr-un sat mic. Pe vremea aceea, copiii mei aveau șapte, nouă și unsprezece ani. A fost o săptămână fabuloasă și am foarte multe fotografii”.

Alessandra Stoicescu a întrebat-o, apoi, pe Kathleen Ann Kavalec dacă ar face un album foto despre România, fotografiile căror locuri le-ar alege.

„O fotografie ar fi de la țară, cu oameni care lucrează la câmp. Alta ar fi de la Parcul Herăstrău (n.r. Parcul Regele Mihai I al României), pentru că m-am plimbat de multe ori pe acolo. Cred că a treia poză ar fi din Maramureș”.

