Ambasadoarea Kathleen Kavalec, oaspete de onoare în Târgu Mureş. Le-a citit copiilor cea mai iubită poezie de peste ocean

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Kavalec, a participat, vineri, la sărbătorirea a 12 ani de la deschiderea American Corner la Târgu Mureş, ca secţie a Bibliotecii Judeţene Mureş, alături de elevi din clasele a III-a şi a IV-a de la Colegiul Naţional "Unirea", informează Agerpres.



"Astăzi am avut bucuria de a sărbători împreună 12 ani de existenţă a secţiei American Corner la Târgu Mureş, în prezenţa doamnei ambasador a SUA, Excelenţa Sa Kathleen Kavalec. Domnia sa a vizitat şi Biblioteca Judeţeană Mureş, sediul central. Am avut o discuţie axată pe modul de organizare a Cornerului, pe principalele activităţi, pe nevoile American Corner. Apoi, la American Corner, doamna ambasador s-a întâlnit cu copilaşi extraordinar de isteţi din clasele a III-a şi a IV-a de la Colegiul Naţional 'Unirea', a avut loc o lectură publică în limba engleză. Dar pentru că Excelenţa Sa vorbeşte foarte bine şi limba română, nefiind prima experienţă la noi în ţară, ulterior lecturii a avut loc un dialog foarte interesant şi în română şi în engleză despre personajele preferate, despre cărţile preferate, despre toate domeniile de interes ale copiilor. La final, evident, în ritmuri aniversare, am sărbătorit aşa cum se cuvine aniversarea de 12 ani", a declarat, pentru Agerpres, directorul Bibliotecii Judeţene Mureş, Monica Avram.

Lectură pentru cei mici

Ambasadorul Kathleen Kavalec le-a citit copiilor din cartea "The Cat in the Hat" de Dr Seuss, în limba engleză.



"Lectura s-a făcut în engleză. Copilaşii aveau şi exemplare în româneşte dacă nu înţelegeau ceva în engleză, dar au înţeles perfect. Ulterior, discuţiile au fost şi în engleză şi chiar a fost o surpriză foarte plăcută pentru delegaţia ambasadei să constate că limba engleză e atât de bine stăpânită de copii atât de mici", a subliniat Monica Avram.





Consilierul pe comunicare al Bibliotecii Judeţene Mureş, Anca Mătieş, a precizat că vizita diplomatului american la Târgu Mureş face parte dintr-un traseu itinerant al ambasadorului Kathleen Kavalec.



"Am înţeles că înainte a fost ataşat cultural la ambasadă, motiv pentru care cunoaşte toate American Corner-urile din ţară, acestea ocupând un loc special în viaţa domniei sale. Ne-a bucurat că în acest traseu a inclus şi American Corner Târgu Mureş, chiar în ziua în care această secţie americană împlineşte 12 ani", a spus Anca Mătieş.

