"Am rămas proastă! Credeam că își bate joc de mine! Cum să coste atât? "Lidia Buble, şocată de preţurile din aeroport. Cât a plătit pentru o cafea şi o apă

Artista călătoreşte mai tot timpul şi este obişnuită cu preţurile din aeroporturi. De data aceasta, pentru un spectacol la Cluj, a ales să ia avionul. După aterizare, şi-a cumpărat de acolo o cafea şi o apă. Mare i-a fost mirarea când a aflat cât trebuie să plătească pentru cele două produse.

Inițial a crezut că este victima unei farse, apoi a realizat că, de fapt, nimic nu este mai real decât scumpirile din ultima perioadă. Spune că nici nu vrea să se gândească la ce sumă ar fi trebuit să scoată din buzunar dacă avea și alte pofte. După ce i s-a cerut mai bine de 30 de lei pentru cele două, a hotărât să nu mai cumpere niciodată din aeroport şi, spune vedeta, ar prefera oricând să bea apă de la robinet decât să dea atâţia bani.

”Nu există așa ceva. Deci, cafeaua asta, care e numai un pic, și cu apa asta au fost 34 de lei în aeroport. Deci, serios vorbesc, cum să coste o cafea normală și cu o apă plată la jumătate 34 de lei? Bă, voi realizați ce prețuri?! Mie când mi-a zis tanti aia la casierie am zis că își bate joc de mine. Am mai întrebat o dată, zic: ”Cât? 34 de lei”. Cum să coste atât? Se uită lumea la mine că mă minunez la prețuri. Mie nu mi se pare normal, cum să dai pe o cafea... M-am gândit că-mi cere vreo 15 lei, că zic că sunt în aeroport și e mai scump. Apa a fost zece lei, deci voi vă dați seama că a fost cafeaua asta 24 de lei?! Eu am rămas proastă. Mie nu mi se par normale prețurile astea, îmi pare rău! Îți fac reclamație, aeroportule. Îți fac reclamație pentru că nu mi se pare normal. Aici trebuie să fii milionar ca să-ți iei și sandvici și de astea. Nu-s zgârcită, sunt mână largă, niciodată nu știu câți bani am, dar prețurile astea chiar nu-s normale. Mai bine știi că rabzi, bei apă de la robinet. Stau să mă gândesc cât e o ciocolată, sucul cât o costa, un sandvici sigur e 50 de lei”, a spus Lidia Buble, pe contul personal de Instagram.

