Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, imaginea care spune totul despre divorț

În ultimele săptămâni s-a zvonit că Alina Sorescu și Alexandru Ciucu ar urma să divorțeze și asta după ce soțul cântăreței ar fi fost văzut cu o altă femeie.

Acum, la presiunile fanilor și a presei, cei doi au decis să arate adevărul din relația lor și au făcut asta prin intermediul unei imagini.

Mai exact, Alexandru Ciucu a publicat o fotografie pe pagina de Instagram, prin care să distrugă orice zvon și răutate la adresa familiei lui.

În imaginea emoționantă Alexandru Ciucu apare alături de Alina Sorescu și de cele două fiice ale lor, Carolina și Raisa, la o terasă.

Fanii cuplului au reacționat imediat și i-au felicitat pentru faptul că au rămas împreună de atâția ani și au o familie extrem de frumoasă.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alexandru Ciucu (@alxciucu)

Ce spune Alina Sorescu după zvonurile că Alexandru Ciucu o înșală

Alina Sorescu și Alexandru Cucu sunt căsătoriți de peste 10 ani, iar de-a lungul căsniciei s-a mai vorbit despre destrămarea cuplului. Artista a preferat să stea departe de ochii curioșilor și să își concentreze toată atenția asupra copiilor. În plus, artista nu a dat prea multe informații despre întâlnira soțului ei cu femeia misterioasă, însă a vorbit despre momentele prin care a trecut în ultima perioadă.

"Nu vreau să comentez pentru că nu este despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucruri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine. Tind să cred că m-a schimbat în bine această perioadă. Eu simt că sunt mai puternică după pandemie. Mi-am văzut constant și cu grijă de drumul meu, mi-am concentrat atenția pe fetițele mele. Am școala de muzică „Picii lui Soreasca', am avut un proiect în TVR. Simt că întotdeauna mi-au ieșit lucrurile, am avut mereu răbdare și oamenii știu că sunt un om serios", a declarat Alina Sorescu, la Prima TV.

Unde s-au cunoscut Alina Sorescu și Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au cunoscut la Cerbul de Aur, prin intermediul prietenului lor comun, Cătălin Botezatu. La un an de la acel moment, artista a fost cerută în căsătorie de partenerul său, iar 12 luni mai târziu s-au cununat.

"Mi-a plăcut de ea și m-am dus țintă. Nici nu m-au demoralizat lucrurile care s-au spus. Mi-a plăcut de ea și am vorbit cu ea. E diferență de 10 ani. Noi am terminat aceeași școală generală, dar nu ne-am întâlnit niciodată în perioada școlii", mărturisea Alexandru Ciucu în trecut despre actuala sa soție.