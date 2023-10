Alimentele care ne ajută să reducem stresul și anxietatea. Sunt ușor de introdus în dietă

Stresul, că ne place sau nu, face parte din viața noastră. Dar la fel ca în cazul bolilor cronice, în momentul în care suntem stresați pentru perioadă prea mare de timp, stresul poate să fie dăunător, atât pentru sănătatea psihică, dar și pentru cea fizică.

Mai ales că atunci când suntem stresați, din dorința de a ne găsi confortul avem tendința de a mânca mai mult, dar mai ales nesănătos, căzând în ispita chipsurilor și a fast-food-ului.

Din fericire, există o serie de alimente care nu doar că ne pot da confortul, dar ne și pot ajuta să reducem stresul, acționând astfel la cauză și nu la efect.

Alimentele care ne ajută sunt parte din cea mai sănătoasă dietă, cea mediteraneeană, iar lista acestora cuprinde: peștele, carnea de pasăre de curte, fructele, legumele, cerealele integrale și grăsimile sănătoase.

În plus, plantele cu frunze verzi, precum și unele fructe de mare și alimentele bogate în calciu ajută și la reducerea anxietății, stare care este descrisă ca un cumul de stări de îngrijorare, tensiune și panică.

Vitaminele din complexul B-urilor și care se regăsesc în mare parte în produsele animale, dar și în nuci și semințe, sunt responsabile cu menținerea unei bune funcționări a sistemului nervos.

Acizii grași Omega 3, prezenți în pește, dar și în uleiul de măsline, avocado și fructele oleaginoase, ajută la reducerea cortizolului, hormonul stresului.

Magneziul este unul dintre nutrienții benefici pentru reducerea inflamației, metabolizarea cortizolului, precum și relaxarea corpului și a minții, Magneziul se găsește în avocado, banane, broccoli, dar și în ciocolata neagră, cu un conținut cât mai ridicat de cacao.

Vitamina C, cu efect antioxidant, se găsește în fructe și legume. De altfel, o jumătate de ardei gras are un conținut mai mare de vitamina C decât clasica portocală, iar fructele de pădure, de asemenea bogate în antioxidanți ajută la reducerea tensiunii arteriale și a cortizolului.

Toate alimentele din dieta mediteraneeană pot fi incluse cu ușurință în alimentația noastră, mai mult, aceasta poate să fie chiar un stil de viață sănătos.

Specialiștii în nutriție au desemnat dieta mediteraneeană ca fiind cea mai sănătoasă, iar această distincție a fost pentru al șasea an la rând, semn că nu este o întâmplare, scrie CNN.

Ce se ascunde în spatele mâncatului nesănătos când suntem stresați

Mâncatul nesănătos în timpul stresului poate fi influențat de o combinație de factori fizici, psihologici și sociali:

Reacția la stres: Atunci când suntem stresați, corpul nostru eliberează hormoni precum cortizolul și adrenalina, care pot stimula pofta de mâncare. Această reacție poate determina o preferință pentru alimente bogate în calorii și carbohidrați, deoarece acestea pot oferi o sursă rapidă de energie și pot induce o senzație de confort temporară.

Comfort food: Uneori, alimentele nesănătoase sunt percepute ca "mâncare de confort". Consumul de alimente care ne aduc aminte de experiențe plăcute din trecut sau care oferă o senzație de plăcere imediată poate fi o modalitate de a face față stresului.

Lipsa timpului: Stresul poate duce la o scădere a timpului și a energiei disponibile pentru gătit sau pentru alegerea mâncării sănătoase. Acest lucru poate face ca oamenii să apeleze la opțiuni de mâncare rapide și procesate, care pot fi mai puțin sănătoase.

Comportamentul emoțional: Stresul poate influența comportamentul alimentar în moduri diferite pentru fiecare persoană. Unii oameni pot mânca mai puțin sau pot pierde apetitul în timpul stresului, în timp ce alții pot consuma mai multe calorii.

Societatea și mediul înconjurător: Stresul poate afecta modul în care interacționăm cu mediul nostru. O presiune continuă și un stil de viață agitat pot duce la alegeri alimentare nesănătoase, precum fast-food-ul sau alimentele procesate, care sunt adesea mai accesibile și mai convenabile.

Este important să înțelegem că răspunsul la stres poate varia de la o persoană la alta, iar unele persoane pot face alegeri alimentare mai sănătoase în timpul stresului. În schimb, alții pot avea tendința de a consuma alimente nesănătoase.

Gestionarea stresului poate juca un rol crucial în menținerea unui stil de viață sănătos. Tehnici precum meditația, exercițiile fizice și consilierea pot ajuta la reducerea stresului și la promovarea unui comportament alimentar mai sănătos, recomandă Chat GPT.

