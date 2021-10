Alexia Eram, despre BANII pe care-i câștigă: Sunt făcuți ca să-i cheltui. Atunci când mori, nu îi iei în mormânt

Fata Andreei Esca nu se uită la bani când vine vorba de a-și face toate poftele.

Alexia Eram nu este străină de celebritate, fiind încă de mică aproape de lumina reflectoarelor. De când a crescut, Alexia Eram și-a canalizat întreaga atenție spre mediul online, de unde obține banii necesari care-i asigură un trai peste nivelul mediu.

Tânăra influenceriță nu se uită deloc la bani, recunoscând că este o fire foarte cheltuitoare. De la vârstă fragedă, Alexia Eram a fost implicată în diverse proiecte. Și acum ea este imaginea mai multor brand-uri, iar pozele pe care le promovează în online îi aduc câștiguri substanțiale. Într-un podcast, fără a dezvălui sumele pe care le câștigă, Alexia Eram a mărturisit că trăiește viața la care a visat încă de când era doar un copil.

Practic, Alexiei Eram nu-i lipsește nimic, spunând că-și permite să cumpere oricând ceea ce-și dorește, să meargă de trei ori pe an în vacanțe exotice, să mănânce la restaurante exclusiviste. Din activitățile pe care le desfășoară în online, vedeta a reușit să-și cumpere și casa visurilor ei, considerându-se astfel, o femeie împlinită din punct de vedere financiar.

"Banii sunt făcuți ca să îi cheltui, pentru că atunci când mori, nu o să îi iei în mormânt"

"Nu contează câți bani am făcut până acum, contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță", a declarat Alexia Eram.

Ea a recunoscut că la educația sa financiară a contribuit din plin și tatăl său, care a învățat-o să chibzuiască din banii agonisiți. Chiar dacă recunoaște că este o fire foarte cheltuitoare, Alexia a reușit să pună și bani de-o parte.

"Tata m-a învățat de când eram mică să îmi pun și niște bani deoparte. Într-adevăr, eu sunt o fire care cheltuie cam mult și îmi e foarte greu să fac această decizie, dar încerc și să pun deoparte și să am tot timpul ceva. Eu sunt pe principiul că muncești pentru a avea niște bani, și banii sunt făcuți ca să îi cheltui, pentru că atunci când mori, nu o să îi iei în mormânt", a adăugat tânăra, potrivit Antena Stars.