Alexandru Rafila: "Cei care vor să se vaccineze cu a patra doză, să o facă din toamnă"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila spune că recomandarea sa este ca persoanele care vor să se vaccineze cu doza a patra anti COVID, să o facă în toamna acestui an.

Alexandru Rafila spune că în acest moment dorința românilor pentru vaccinare este foarte scăzută. Există totuși persoane care l-au întrebat care ar fi perioada optimă pentru vaccinarea cu a patra doză.

"Apetența pentru vaccinare a scăzut. Probabil cu apariția unui nou vaccin care oferă protecție și față de varianta Omicron și de subvariantele sale s-ar putea să existe un interes. Sunt persoane care mă întreabă dacă are vreun rost să-și facă doza a patra acum. Eu i-aș sfătui să-și facă în toamnă dacă apare o nouă variantă a vaccinului. Va exista un interval de timp în care interesul va fi crescut, însă, important este să mai facem noi niște mici ajustări la program. De la 1 iulie, vaccinarea a trecut la medicii de familie. Unii dintre ei sunt ezitanți. Cadrul normativ existent în România nu permite pierderi mai mare de 25% din vaccin și trecând la medicul de familie, acolo unde adresabilitatea este mai mică decât la un centru de vaccinare, acolo unde puteau să vină sute de persoane într-o zi există pierderi mai mari de 25% și e normal. Am făcut deja un prim pas, o să reglăm cadrul normativ ca să nu mai existe nici o ezitare. Un flacon are șase doze, iar dacă medicii de familie vor avea un pacient sau doi, vor putea să-i vaccineze chiar dacă se vor pierde niște doze. Asta e situația," a spus Alexandru Rafila la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Rafila: "În toamnă primim noua formulă a vaccinului"

Ministrul Sănătății spune că în toamna acestui an vor sosi dozele de vaccin adaptate pentru noile tulpini Covid.

"Important este să reușim să vaccinăm, mai ales că avem la dispoziție și vaccinul vechi: avem peste 8 milioane de doze stocate. Noi am încercat să valorificăm aceste doze, am vândut aproximativ 7.5 milioane de doze de vaccin, ceea ce înseamnă o economie foarte importantă la buget. Avem acum niște milioane de doze și urmează să mai vină niște milioane de doze. Avem un contract până spre finalul anului 2023. Dozele nu sunt plătite, ci vor constitui obligație de plată în momentul livrării. Promisiunea din partea producătorilor și a Comisiei Europene care a negociat acest contract pentru statele membre este ca în luna septembrie a acestui an să primim formula nouă a vaccinului. În privința contractului de anul viitor, sper să există o putere negociere suficientă încât să convingem producătorii să livreze doar cantitățile care sunt solicitate de state," a mai spus Alexandru Rafila.

