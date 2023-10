Alexandra Damian a făcut senzație pe scena de la Vocea României: „La 16 ani, să cânți așa, este o mare performanță” / video

Alexandra Damian a ales să interpreteze piesa „Something New” și a convins toți antrenorii să se întoarcă.

„Ai reușit să întorci toate cele patru scaune!”, a spus Theo Rose.

„Acum am realizat și eu”, a declarat concurenta.

„O voce foarte vie. Ai tot ce îți trebuie în pachetul ăsta al vocii tale, ai nervul de care e nevoie, ai viață, ai bucurie și ne-am întors și primii. Îți urăm să fie ăsta și sezonul tău”, a adăugat Theo Rose.

„La 16 ani, să cânți așa, este o mare performanță și pentru asta te felicit! Trebuie să recunosc că nu știam dacă să mă întorc sau nu, pentru că am auzit o singură emisie. Ai fost foarte bine pe emisia asta. Sunt foarte curioasă dacă ai și alte emisii. În acest concurs este vorba despre a te reinventa de la etapă la etapă. Te invit în echipa mea, să descoperim și alte fețe ale tale!”, a menționat Irina Rimes.

„Finalul a fost altă emisie, altă încărcătură”, a ținut să precizeze Horia Brenciu.

„Aproape toată piesa a fost o emisie, dar m-am întors la final, pentru că am auzit și altceva. Eu apreciez concurenții care vin să cânte piese ritmate la Vocea României și mi-aș dori foarte tare să te am în echipa mea! Eu am o echipă dinamică și îmi plac piesele astea mai ritmate. Eu sunt și producător”, a spus Smiley.

„Eu nu cred că trebuie să ai emisii foarte diferite, ca să faci un parcurs diferit. Asta e treaba antrenorului să facă momente diferite cu aceeași emisie. Putem face împreună, dacă mă alegi, un parcurs foarte interesant și memorabil. Este o invitație de a veni în echipa mea”, i-a spus Tudor Chirilă concurentei.

În final, Alexandra a ales să meargă mai departe cu Tudor Chirilă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News