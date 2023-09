Alex Velea, adus la Jilava. Cum a ajuns artistul în spatele gratiilor

Adevărul a fost dezvăluit cu puțin timp în urmă, atunci când vedeta a hotărât să împărtășească public ce s-a întâmplat, de fapt.

În această toamnă, pasionații muzicii românești vor avea parte de o surpriză remarcabilă pe marile ecrane. Alex Velea, unul dintre cei mai renumiți și apreciați artiști din România, face trecerea de la lumea muzicii la cea a filmului. Starul muzicii pop a avut parte de o experiență inedită, petrecând câteva zile în Penitenciarul Jilava pentru a filma pentru producția cinematografică „Băieți Deștepți”, care va fi lansată în cinematografe începând cu data de 13 octombrie.

Alex Velea este celebru pentru cariera sa de succes în muzică, însă a surprins cu talentul său actoricesc în noul film românesc „Băieți Deștepți”. În această producție, artistul se evidențiază într-un rol captivant, acela al unui "băiat" rău, aflat într-o luptă constantă pentru supraviețuire într-un mediu ostil, închisoarea.

„Sunt un bad boy cu valențe de băiat «valabil» care este pus în diverse situații din cauza mediului în care ajunge – pușcărie. O să vă placă personajul meu”, a declarat Alex Velea pentru Ciao.

Alături de Alex Velea și Ruby, în rolurile principale, vom vedea interpreți talentați precum Olimpia Melinte, Vali Vijelie, Johny Romano, Silviu Mircescu și Dan Bursuc, printre alții.

„Experiența… a fost ceva inedit. O parte din “Băieți Deștepți” s-a filmat în penitenciarul Jilava. Și pentru câteva zile, ore bune le-am petrecut acolo. Când sunt pus în această ipostază, de “actor” (deși mai am mult de învățat până să am acest merit, să mă pot numi și așa) sunt emoționat și încerc să mă autodepășesc la fiecare scenă. Vreau să confirm că am potențial și să-i conving pe cei ce m-au ales că au luat o decizie înțeleaptă dându-mi rolul”, a mai explicat Alex Velea pentru sursa amintită.

