Alessandra Stoicescu, despre fiica ei: Mă sperii, potoleşte-te!

Alessandra Stoicescu și soțul ei, Sergiu, au devenit părinți în urmă cu doi ani și au o fetiță superbă, pe Sara, alături de care pleacă peste tot în vacanțe.

Abia întorși din concediu, Alessandra Stoicescu a oferit detalii inedite și a spus că deși a devenit mamă și asta a schimbat-o mult, nu a renunțat la călătorii.

"Nu ne-am oprit din asta şi din ce în ce mai mult ne propunem să călătorim. Pentru că am constatat că ei îi face foarte bine. Iniţial, nu ne puneam problema la modul serios. Părinţii, după ce apare un copil dorit, adorat, cum este şi Sara, spun: „Bun, mi se schimbă viaţa. Totuşi, călătoriile erau o bucurie. Cum o să facem? Mergem cu ea. Dar când e vârsta potrivită?“. Sunt pediatri care ştii că spun că până la 4 ani nu are voie la mai mult de 100 de kilometri de casă. Moda mai veche... Noi, după ce eu am născut, am stat acasă cinci zile, după care ne-am dus o săptămână la munte, o săptămână la mare cu copil de o săptămână, două, trei... Şi am constatat că pe ea o ajută foarte tare. Face nişte salturi în dezvoltarea ei. Devine mai sociabilă, mai bucuroasă. Nu are nicio problemă să doarmă oriunde. Important este să aibă pătuţul ei, fiindcă ea a dormit în patul ei de la bun început. Dar acum doarme şi în camera ei, pentru că aşa a decis ea la un moment dat", a declatat ea.

Alessandra Stoicescu, din familie de medici

Alessandra Stoicescu provine dintr-o familie de medici. Întrebată despre diferențele de opinii dintre ea și familie, jurnalista a spus că toți sunt mult mai relaxați.

"Ai mei toţi au făcut Medicină: şi mama, şi tata, şi fratele. Şi cu toţii sunt mult mai relaxaţi decât noi, non-medicii. Eu mă sperii şi ei îmi zic: „Bine, eşti tu mama documentării. Potoleşte-te, lasă copilul în pace! Lasă-te pe tine în pace“. Eu sunt omul ăla care trebuie să investigheze orice. Dar cu bubiţa aia ce e? Mă uitam pentru o prietenă care abia a născut pe discuţiile mele cu neonatoloaga în primele două luni. În fiecare zi îi scriam câte ceva pe WhatsApp. Ea zâmbea. Îi spuneam: „Mi se pare că un ochişor e puţin umflat“. Pac, poză. Îi trimiteam. „E foarte bine, e normal, lăsa-ţi-o, puneţi-i ser fiziologic.“ „Mi se pare că a dormit mai mult, nu ar trebui s-o trezesc?“ „Nu treziţi niciodată copilul din somn.“ Şi aşa le-am învăţat, din mers. Dar, într-adevăr, starea asta de alertă este şi pentru că am o vârstă şi din cauza spaimei că i se întâmplă ceva şi eu nu identific din timp...", a declarat Alessandra Stoicescu, pentru okmagazine.ro

Cum s-a schimbat Alessandra Stoicescu de când e mamă

"Fundamental. Ţi se schimbă lista de priorităţi. Îmi dau seama că, dacă e vorba de Sara, nu mai contează nimic. Şi mi se pare că, având această binecuvântare în viaţa mea, la o vârstă la care greu reuşeşti să mai faci copii... Şi spun „binecuvântare“ pentru că am rămas însărcinată natural la 42 de ani şi am născut la 43, nu am făcut eforturi, în timp ce sunt femei mult mai tinere decât mine care nu reuşesc să rămână însărcinate. Aşadar, gândindu-mă la aceste lucruri, am spus că este limpede că Sara e dată de Dumnezeu. Deci cum aş putea eu să zic acum: „Nu, pentru mine este important altceva“. Ce?! Nu există. Din momentul în care am rămas însărcinată, am realizat că ea este cel mai important lucru", a completat ea.