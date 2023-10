Alerte cu bombe în trei secţii de votare din Varșovia - Video

Trei secţii de votare din capitala poloneză, Varşovia, au primit alerte cu bombă în timp ce polonezii votau duminică la alegerile parlamentare, ceea ce a dus la evacuarea oamenilor, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei, transmite Agerpres.

BREAKING: Bomb alerts at three polling stations in Warsaw and have been evacuated, Polish police say. https://t.co/PAiZ4D1jU3



???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/mgJQEy0HB7