Alertă cu bombă în centrul Varșoviei. UPDATE: Alertă cu bombă și la Luvru. Individul din Polonia strigă sloganuri pro-Hamas - Foto / Video

UPDATE 15:40

Poliția a izolat sâmbătă Piața Pilsudski din Varșovia și zona înconjurătoare a capitalei Poloniei. Presa locală a raportat că un bărbat s-a urcat pe un monument din piață și a amenințat că se va arunca în aer, transmite Reuters.



Radiodifuzorul privat Polsat News a raportat că în jurul orei 11:30 GMT bărbatul s-a predat poliției. Filmările l-au arătat coborând de pe monument, scoțându-și jacheta și plecând, ținându-și mâinile în aer. Incidentul a avut loc cu o zi înainte ca Polonia să organizeze alegeri parlamentare cu mize mari.



Un ofițer de poliție de la fața locului îi spusese unui reporter Reuters: "Nu intrați, există o bombă", dar un purtător de cuvânt al poliției citat de agenția de presă PAP nu a confirmat informațiile conform cărora bărbatul amenința să se arunce în aer.



Imaginile postate pe platforma de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, au arătat un bărbat stând deasupra monumentului Smolensk, care comemorează victimele unui dezastru aerian din 2010, în care au murit 96 de persoane, inclusiv președintele Lech Kaczynski și soția sa, Maria.



PAP a transmis că câteva sute de ofițeri au fost implicați într-o operațiune în jurul pieței. Un jurnalist Reuters a văzut mai mulți ofițeri înarmați sosind în apropiere. Un oaspete de la hotelul Sofitel, care are vedere la piață, a spus că li s-a spus să părăsească clădirea doar pe ieșirea din spate.

UPDATE 15:25

Muzeul Luvru din Paris, cel mai mare muzeu din lume, s-a închis în mod excepţional sâmbătă la prânz din motive de securitate, în contextul în care Franţa a ridicat nivelul de alertă la urgenţă de atentat în urma atacului islamist comis vineri la Arras (nordul Franţei), transmite Agerpres, citând AFP.



Muzeul Luvru a primit un mesaj scris care evoca un risc pentru muzeu şi pentru vizitatori, a precizat o purtătoare de cuvânt a instituţiei pariziene, după ce anunţul privind închiderea acesteia a fost postat pe platforma X (fosta Twitter).



Am ales, în contextul naţional actual de trecere la alertă de 'urgenţă de atentat', să evacuăm şi să închidem muzeul pentru restul zilei, pentru a oferi timp pentru a se proceda la verificări indispensabile, a adăugat reprezentanta muzeului.



Administraţia muzeului Luvru a precizat că persoanelor care şi-au cumpărat bilete pentru sâmbătă (14 octombrie) le va fi rambursat preţul achitat.



Franţa a decis vineri seară să ridice din nou nivelul de alertă Vigipirate la urgenţă de atentat, cel mai ridicat nivel al acestui dispozitiv de securitate, care permite mobilizarea excepţională a mijloacelor, după asasinarea unui profesor, Dominique Bernard, care a fost înjunghiat de u n tânăr radicalizat în faţa unui liceu din oraşul Arras.



Acest act a fost calificat drept terorism islamist de preşedintele francez Emmanuel Macron. Palatul Elysée a anunţat sâmbătă desfăşurarea a 7.000 de soldaţi pe teritoriul francez.

UPDATE: 15:05

Bărbatul care amenință că se va arunca în aer în centrul Varșoviei ar fi de origine pakistaneză, transmite România Tv. El ar striga mesaje pro-Hamas, potrivit unor surse. Informațiile nu au fost deocamdată confirmate de autoritățile oficiale din Polonia.

An unidentified man threatens to detonate a ???? on the Pilsudski Square in downtown Warsaw ????????. The police is trying to diffuse the situation. pic.twitter.com/rWA6dgChKR