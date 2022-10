Ai între 30 și 50 de ani? Lista bolilor care duc la demență. Atenție: Chiar și dacă nu dormi bine reprezintă un factor de risc / video

Profesorul Amos D. Korczyn atrage atenția că hipertensiunea şi supraponderabilitatea, lipsa activității fizice, deficitul de somn şi pierderea auzului, toate acestea reprezintă factori de risc care pot duce la instalarea demenţei. Toate acestea pot fi tratate şi ar trebui tratate, aşadar diabetul şi toate celelalte probleme ar trebui tratate cu scopul prevenirii instalării demenţei, iar dacă nu pot fi prevenite complet, măcar pot fi încetinite. Aşadar, markerii chimici, spre exemplu, nivelul crescut al colesterolului, reprezintă un aspect important, care poate fi tratat, dacă eşti diabetic şi nu ţii boala sub control, acesta este un alt factor de risc.

Mai multe despre acest subiect a vorbit profesorul Amos D. Korczyn la Outlook, emisiunea lui Radu Golban de pe la DC News și DC News TV.

Redăm dialogul dintre cei doi:

RG: Haideţi să ne gândim la un exemplu care nu este direct legat de domeniul medicinei, Forumul Economic Mondial. Fondatorul său, Klaus Schwab, a menţionat în publicaţiile sale recente, Marea Resetare şi A Patra Revoluţie Industrială, că, foarte curând, bolile neurodegenerative, în mod special boala Alzheimer, vor fi tratate. El este inginer mecanic. Eu am o diplomă în economie, nu sunt doctor, dar nu afirm că va fi tratată cu succes în viitor. Dar, din punctul dumneavoastră de vedere, din perspectiva de profesor în neurologie, care credeţi că trebuie să fie alternativa de abordare a bolii Alzheimer în viitor? Exista abordări alternative, de exemplu proteza neuronală este ceva nou, sau abordarea prin computerul neuromimetic, chiar inteligenţa artificială care să susţină, chiar să înlocuiască această deficiență cognitivă a creierului? Care sunt alternativele, cea tehnică sau cea medicală, sau este o altă alternativă de a face faţă unui alt aspect al societăţii?

AK: Cred că am fost pe un drum greşit până acum, spunând că nu se poate face nimic. Dintr-un anume punct de vedere, ar trebui să privim boala Alzheimer ca pe o problemă a îmbătrânirii, aşadar toţi îmbătrânim, iar oamenii în vârstă au tot felul de probleme, unii îşi pierd auzul, alţii vederea, alţii au boli de inimă sau de ficat, iar la alţii este vorba despre o boală a creierului care cauzează toate acestea. Însă asta nu înseamnă că nu putem face nimic în acest sens, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le putem face. După cum spunea un vechi proverb grecesc: “O minte sănătoasă într-un corp sănătos”. Este important să înţelegem şi multe studii au demonstrat acest lucru că, de fapt, principalul factor de risc pentru demenţa asociată cu vârsta înaintată, în mod special boala Alzheimer, sunt comorbidităţi pre-existente. Aşadar, permite-mi să reamintesc acest lucru, şi anume că hipertensiunea şi supraponderabilitatea, lipsa activității fizice, deficitul de somn, şi pierderea auzului, toate acestea reprezintă factori de risc care pot duce la instalarea demenţei. Toate acestea pot fi tratate şi ar trebui tratate, aşadar diabetul şi toate celelalte probleme ar trebui tratate cu scopul prevenirii instalării demenţei, iar dacă nu pot fi prevenite complet, măcar pot fi încetinite. Aşadar, markerii chimici, spre exemplu nivelul crescut al colesterolului, reprezintă un aspect important, care poate fi tratat, dacă eşti diabetic şi nu ţii boala sub control, acesta este un alt factor de risc. Deci, toate acestea ar trebui ţinute sub control. Dacă nu dormi bine, aceasta reprezintă un alt factor de risc, pentru că există tot felul de tulburări ale somnului care pot fi asociate cu posibilitatea de a dezvolta demenţa mai târziu. Aşadar, trebuie să ne îndreptăm atenţia, în mod special la oamenii mai în vârstă, dar să nu îi ignorăm pe cei mai tineri, dar nici pe cei mult mai în vârstă, aşadar reprezintă o problemă a populaţiei de vârstă medie, deci telespectatorii care privesc această emisiune, cu vârsta cuprinsă între 30-40-50 de ani, aceasta este vârsta optimă pentru a investiga semnele care ar putea duce la instalarea acestei boli şi a preveni dezvoltarea acestor disfuncții care sunt atât de importante în dezvoltarea bolii Alzheimer.

