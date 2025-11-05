Ai auzit de trucul viral pentru migrene cu „clama de păr”? Un neurolog explică de ce ar putea funcționa

Un truc aparent ciudat, care a devenit viral pe TikTok, ar putea fi mai mult decât un simplu „sfat de internet”. Persoanele care suferă de migrene frontale aplică o clamă de păr pe sprâncene pentru a ameliora durerile de cap, iar neurologul american Elie Sader, cunoscut online drept Dr Painkiller, explică de ce această metodă are o bază științifică reală. În lipsa analgezicelor sau a tratamentelor mai invazive, acest mic gest ar putea aduce alinare rapidă și la costuri minime.

Migrenele și provocările lor

Migrenele nu sunt simple dureri de cap, ele sunt episoade intense, adesea însoțite de greață, vărsături și sensibilitate extremă la lumină și sunete. Pentru mulți, acestea afectează calitatea vieții și performanța zilnică, iar soluțiile convenționale, analgezicele sau tratamentele pe bază de Botox, nu sunt întotdeauna eficiente sau convenabile.

În ultimele luni, un truc neobișnuit a captat atenția internauților: aplicarea unei agrafe de păr pe sprâncene pentru a „calma” migrena. Deși sună simplist, neurologul Sader explică că există un motiv medical clar pentru care acest gest poate funcționa.

De ce funcționează clama de păr

Dr. Sader explică că deasupra ochilor se află doi nervi importanți: nervul supraorbital și nervul supratrochlear, ambele ramuri ale nervului trigemen. Acești nervi sunt adesea implicați în declanșarea migrenelor frontale, cele care afectează fruntea și zona ochilor.

„Oamenii aplică cleme sau agrafe de păr peste sprâncene atunci când au migrene și susțin că îi ajută să-și amelioreze durerea. Este adevărat sau nu? Ei bine, există o explicație științifică”, spune Sader.

Practic, presiunea locală aplicată de clamă poate reduce tensiunea musculară care trage de nerv, contribuind astfel la diminuarea durerii. Este o metodă non-invazivă, rapidă și accesibilă, care poate oferi alinare temporară celor care suferă de dureri intense.

Alternativă la analgezice și Botox

Tratamentul migrenelor poate include analgezice obișnuite sau injecții cu Botox, dar acestea nu sunt întotdeauna opțiuni ideale. Pentru cei care doresc să evite medicamentele sau procedurile mai costisitoare, clama de păr reprezintă o alternativă la îndemână.

„Nu toate migrenele sunt la fel, unele afectează tâmplele, altele partea din spate a capului. Dar pentru migrenele frontale, presiunea aplicată pe nervii supraorbital și supratrochlear poate fi eficientă. Este o soluție simplă, pe care oamenii o pot încerca acasă, înainte de a recurge la medicamente puternice”, explică neurologul.

Cât de sigur este acest truc

Deși metoda este considerată sigură și neinvazivă, Dr. Sader avertizează că nu funcționează pentru toate tipurile de migrene. Este important ca persoanele care suferă de migrene cronice să consulte un medic înainte de a înlocui tratamentele recomandate cu trucuri online. Totuși, pentru mulți, această soluție virală poate fi o metodă rapidă și surprinzător de eficientă de a reduce disconfortul.

Internetul poate fi plin de sfaturi ciudate, dar uneori aceste „trucuri” se bazează pe mecanisme reale ale corpului. În cazul agrafei de păr, presiunea asupra nervilor potriviți poate face diferența între o durere insuportabilă și un ușor confort. Poate părea incredibil, dar neurologii confirmă că uneori cele mai simple soluții pot fi și cele mai eficiente.