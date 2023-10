Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre relația pe care a avut-o cu Nikos Papadopoulos: "Nu aveam chef de niciun amor ghebos"

"Am avut o relație rece cu tata, care era autoritar, agresiv și extrem de critic"

"Eu consider că trecutul e format din experiențe și că nu există greșeli, ci doar lecții din care fiecare are de învățat. Cum am atras parteneri abuzatori? E simplu, acum, când mă mai uit înapoi, fiindcă și eu la rândul meu provin dintr-o familie disfuncțională și, în mod sigur, nu am avut modele pozitive de relaționare în cuplu. Și, atunci, mi s-a părut cumva firesc să mă simt atrasă de parteneri dominanți, autoritari, abuzivi, fiindcă, de regulă, fetele își aleg partenerii pe modelul tatălui. Pot spune că am avut o relație rece cu tata, care era autoritar, agresiv și extrem de critic și că, până nu mi-am vindecat această traumă din copilărie, nu am reușit să atrag partenerul potrivit.

Ba chiar am atras oameni care nu înțelegeau că nu îmi doresc o relație sau că vreau să pun punct și a trebuit să închei printr-un ordin de restricție, fiindcă omul ăla nu înțelege că eu nu vreau să intru cu el într-o relație serioasă. Fiindcă nu a fost o relație serioasă, a fost mai mult o prietenie care s-a lungit peste limita normală a unei prietenii și care a mers așa o vreme din inerție. Asta fiindcă eu, la vremea aceea, nu eram dispusă să mai intru într-o relație, ci îmi doream să mă vindec, să stau eu cu mine, să îmi descopăr sinele adevărat. Nu degeaba se spune că, după marile despărțiri, ai nevoie de liniște și că relația următoare este una gen tampon, nerelevantă, care se termină.

"Nu aveam chef de niciun amor ghebos"

Omul ăla nu a înțeles că eu nu doream mai mult, nici să fiu cu el, nici să fim un cuplu - de altfel, nu am fost niciodată un cuplu, ci doar doi amici de conjunctură și l-am și ajutat o perioadă - nici să nu mai vină la ușa mea, deși îi spusesem cu frumosul de 10 ori. Așa că am apelat, de nevoie, la instituțiile statului, fiindcă eu nu mi-aș fi dorit sub nicio formă ca această poveste să fie publică, pentru că nu era o relație. Nu mergeam împreună nicăieri, nu ne afișam, mai vorbeam la telefon. El era tot timpul plecat, iar eu eram ocupată cu cariera, procesele interminabile cu Prigoană, copiii care sufereau teribil în urma despărțirii noastre. Nu aveam chef de niciun amor ghebos, ci de liniște", a spus Adriana Bahmuțeanu pentru viva.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News