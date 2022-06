”În 2024, o să-mi fac retragerea. Pentru că mai am de trăit 10-15 ani și vreau să mă bucur și eu de familia mea, de tot ce mă înconjoară. Nu mai cânt. Probabil o să fac două spectacole pe an, pentru că menirea mea este să fiu lăutar.

O să-mi fac retragerea pe un stadion, gratis, bineînțeles. Apoi, o să fac două spectacole, pentru că menirea mea este să cânt. Dacă nu cânt, nu știu să fac altceva. Împlinesc 50 de ani și nu vreau să mă treacă nepoata strada. Vreau să mă bucur și eu, să-mi gătească nevastă-mea”, a explicat Adrian Minune pentru Antena Stars.

”Noi cântăm și când sunt oamenii trezi și când sunt beți. Și nu mai accept ca niște copii să mă împingă sau să vorbească anapoda. Cu toate că eu sunt o slugă de lux a copiilor mei, dar doar a copiilor mei. Într-un timp, mai obosim și noi”, a mai spus cântărețul.

Câți bani ia Adrian Minune pentru a cânta la o nuntă

Adrian Minune și-a descoperit talentul muzical la o vârstă fragedă, iar acum reușește să obțină sume impresionante din meseria sa. "Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie de la Tudor Gheorghe. Am fost aplaudat de toți colegii mei… Deci, la doar șase anișori s-a descoperit că am aptitudini muzicale”, spunea Adrian Minune.

Pentru o nuntă sau un eveniment de acest gen, Adrian Minune ar primi în jur de 5000 de euro, notează a1.ro.

Cu ce sumă colosală a plecat Adrian Minune de la o nuntă

În urmă cu ceva timp, Denise Rifai l-a întrebat, la Kanal D, pe Adrian Minune când a făcut primul milion de euro.

"Sincer? Niciodată! Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro", a răspuns Adrian Minune.

"Care este suma cea mai mare cu care ați plecat de la o nuntă?", l-a mai întrebat Denise Rifai.

"A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari", a răspuns artistul.

Adrian Minune a refuzat să-i cânte președintelui

Cântărețul a zis că Traian Băsescu, pe vremea când era președintele României, i-a solicitat o cântare, dar l-a refuzat pentru că trebuia să fie prezent la alt eveniment.

”Nu e vorba că nu am vrut să cânt. Am fost ocupat în data aceea. Era Revelionul și trebuia să ajung la Poiana Brașov. Fiind un băiat serios, nu am putut să le dau banii înapoi celor pentru care trebuia să cânt și nu am mai ajuns la Poiana Brașov pentru domnul președinte Traian Băsescu”, a zis Adrian Minune în emisiunea jurnalistei Denise Rifai de la Kanal D.

”Traian Băsescu nu cred că s-a supărat. Eu cred că i-a părut bine că sunt un om serios și că trebuie să onorez pe altcineva decât pe președintele țării”, a adăugat Adrian Minune.

