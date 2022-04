Adrian Lund, omul care a dat avizul siguranţei pentru zeci de mii de maşini, implicat într-un grav accident rutier: Acum 10 ani nu aveam nicio şansă

Concret, acesta a avut un impact frontal cu o altă maşină, în timp ce se afla la volanul unui BMW Seria 5 G30, una dintre cele mai sigure maşini din lume.

"O bună parte a carierei mele mi-am dedicat-o asigurării că maşinile vor putea proteja şi mai bine oamenii, astfel încât ei să trăiască în cazul unor accidente grave. În dimineaţa accidentului, soţia mi-a spus să conduc cu grijă. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este că am vrut să schimb banda, dar apoi am văzut doar ceaţă, nişte lumini şi cam atât. Cred că maşina mea s-a şi rotit cumva, ştiu că mă mişcam şi nu în linie dreaptă. La final, am auzit două bubuituri mari, iar la a doua deja eram cu capul în jos. Echipele de urgenţă au venit repede, m-au întrebat dacă sunt bine. Le-am spus că da, nu simţeam să am ceva rupt. Mi-au tăiat centura, m-au scos din maşină, oamenii se aplecau asupra mea, vorbeau cu mine, îi puteam vedea.

Accidentul a fost extrem de grav. Cred că mergeam cu 90-100 km/h, cealaltă maşină avea undeva la 80 km/h şi mergea pe contrasens. A fost un impact la viteză mare, iar dacă ar fi avut loc acum 10 ani, nu aş mai fi trăit, cu siguranţă.

Am petrecut 30 de ani la IIHS. Ultimii 20 de ani m-am concentrat pe construirea maşinilor astfel încât ele să fie sigure chiar şi în astfel de cazuri. Spre exemplu, când eram cu capul în jos, m-am gândit să văd dacă îmi pot mişca picioarele şi o puteam face, aveam loc. Şi mi-am adus aminte că ăsta a fost unul dintre ţelurile noastre, să avem maşini care să permită mişcare. Am avut nişte răni, o contuzie minoră, nişte zgârieturi la picioare şi multe tăieturi pe braţe, gât. Gâtul încă mă mai doare când mă întorc. Dar având în vedere cum arată accidentul, impact frontal urmat de răsturnare, sunt norocos. Maşina şi-a făcut treaba", a declarat Adrian Lund.

