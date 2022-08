Admiterea la liceu, fără media claselor V-VIII. Anunțul ministrului Cîmpeanu

Ministerul Educaţiei şi partenerii de dialog social au agreat în şedinţa Comisiei de Dialog Social eliminarea mediei claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu începând cu anul şcolar 2022-2023, ierarhizarea urmând a se realiza doar pe baza mediei obţinute la Evaluarea naţională.



"În urma reuniunii Comisiei de Dialog Social, au fost agreate, împreună cu partenerii de dialog social, următoarele măsuri ce vor fi aplicate în anul şcolar 2022-2023: În acord cu partenerii de dialog social, a fost eliminată media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolvenţilor se va realiza doar pe baza mediei obţinute la Evaluarea naţională. Având în vedere ca în anul şcolar 2021-2022 nu au fost perioade de întrerupere a şcolii, în ipoteza în care nici în anul şcolar 2022-2023 nu vor exista întreruperi, s-a decis, în acord cu partenerii de dialog social, revenirea la programele de examen în vigoare înainte de debutul pandemiei, atât pentru Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, cât şi pentru examenul naţional de bacalaureat", a scris luni ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, pe pagina sa de Facebook.

Burse sociale și burse de studiu pentru elevi





Potrivit sursei citate, în premieră, elevilor de clasa a V-a li se vor acorda atât burse sociale, cât şi burse de studiu încă de la începutul anului şcolar 2022-2023.



"Bursele sociale şi de studiu se vor acorda în condiţiile îndeplinirii criteriilor pentru ambele categorii de burse (inclusiv criteriul privind numărul maxim de 20 absenţe, iar în cazul burselor de studiu - pe baza calificativelor anuale şi obţinerii calificativului anual Foarte Bine în clasa a IV-a)", afirmă ministrul Educaţiei.



El reaminteşte că bugetul alocat burselor elevilor (1,032 miliarde lei) a fost suplimentat la ultima rectificare bugetară cu 300 milioane lei pentru anul 2022.



Luni s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a Ministerului Educaţiei cu următoarea ordine de zi:



* Proiect de Ordin privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-2023;



* Proiect de Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023;



* Proiect de Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2023;



* Proiect de Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;



* Proiect de Ordin privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2023-2024.

Citește și:

Campania #rezist, fără obiect: Sorin Cîmpeanu nu a plagiat. Raportul Comisiei de verificare a tezei de doctorat

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, nu a plagiat în teza de doctorat. A venit raportul Comisiei de analiză.

"Urmare a solicitării verbale, primită joi - 25 august 2022, în timpul unei conferințe de presa, când mi s-a cerut pentru prima oară in mod direct sa fac public rezultatul analizei propriei teze de doctorat, susținută in anul 2000, am decis să postez acest document primit în urmă cu aproape un an. În anul 1992, în urmă cu 30 de ani, atunci când am inițiat cercetările doctorale pe o temă care a devenit esențială in prezent, dar care era de pionierat la vremea respectivă - impactul asupra mediului înconjurator al unor activități antropice și identificarea unor soluții care sa corespundă economiei circulare - nu am anticipat cât interes vor suscita rezultatele acestor cercetări pentru unele persoane.

În urma unei analize realizate de către specialiști în domeniu, dublată de verificarea prin intermediul celor mai utilizate softuri de detectare a similititudinilor (sistemantiplagiat și Turnitin), a reieșit că: “teza de doctorat respectă normele eticii universitare și deontologiei cercetarii și, în același timp, lucrarea are valoare științifică și practică, fiind de actualitate și în prezent, constituind o lucrare de referință în domeniul agriculturii ecologice, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și, nu în ultimul rând, al protecției factorilor de mediu….”

De asemenea, din raport reiese ca “nu au fost constatate niciun fel de abateri de la normele de etică privind forma și conținutul tezei de doctorat”.“Coeficientul de similititudine c1, care reprezintă ponderea procentuală din document și conține grupări de 5 cuvinte sau mai lungi, găsite în resursele internet, este de 0,87% față de pragul admis de 50% stabilit de acest soft ca indicând suspiciuni de plagiat. Coeficientul de similititudine c2, care reprezintă ponderea procentuală din document din perspectiva frazelor de 25% sau mai lungi, găsite în resursele internet, este de 0.00%….”!

Concluzia comisiei este ca “teza de doctorat este, în mod evident, rezultatul cercetărilor originale efectuate de către autorul acesteia în teren, într-o manieră continuă, vreme de 8 ani. În consecință, apreciem că nu este oportună și nici motivată, în fapt și în drept, o decizie de transmitere a tezei de doctorat analizate, în vederea altor verificări”, a scris Sorin Cîmpeanu pe Facebook. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News