Campania #rezist, fără obiect: Sorin Cîmpeanu nu a plagiat. Raportul Comisiei de verificare a tezei de doctorat

"Urmare a solicitării verbale, primită joi - 25 august 2022, în timpul unei conferințe de presa, când mi s-a cerut pentru prima oară in mod direct sa fac public rezultatul analizei propriei teze de doctorat, susținută in anul 2000, am decis să postez acest document primit în urmă cu aproape un an. În anul 1992, în urmă cu 30 de ani, atunci când am inițiat cercetările doctorale pe o temă care a devenit esențială in prezent, dar care era de pionierat la vremea respectivă - impactul asupra mediului înconjurator al unor activități antropice și identificarea unor soluții care sa corespundă economiei circulare - nu am anticipat cât interes vor suscita rezultatele acestor cercetări pentru unele persoane.

În urma unei analize realizate de către specialiști în domeniu, dublată de verificarea prin intermediul celor mai utilizate softuri de detectare a similititudinilor (sistemantiplagiat și Turnitin), a reieșit că: “teza de doctorat respectă normele eticii universitare și deontologiei cercetarii și, în același timp, lucrarea are valoare științifică și practică, fiind de actualitate și în prezent, constituind o lucrare de referință în domeniul agriculturii ecologice, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și, nu în ultimul rând, al protecției factorilor de mediu….”

De asemenea, din raport reiese ca “nu au fost constatate niciun fel de abateri de la normele de etică privind forma și conținutul tezei de doctorat”.“Coeficientul de similititudine c1, care reprezintă ponderea procentuală din document și conține grupări de 5 cuvinte sau mai lungi, găsite în resursele internet, este de 0,87% față de pragul admis de 50% stabilit de acest soft ca indicând suspiciuni de plagiat. Coeficientul de similititudine c2, care reprezintă ponderea procentuală din document din perspectiva frazelor de 25% sau mai lungi, găsite în resursele internet, este de 0.00%….”!

Concluzia comisiei este ca “teza de doctorat este, în mod evident, rezultatul cercetărilor originale efectuate de către autorul acesteia în teren, într-o manieră continuă, vreme de 8 ani. În consecință, apreciem că nu este oportună și nici motivată, în fapt și în drept, o decizie de transmitere a tezei de doctorat analizate, în vederea altor verificări”, a scris Sorin Cîmpeanu pe Facebook.

Vezi AICI raportul comisiei integral.

Kovesi "nu a plagiat", deși au fost identificate nereguli de citare în 4% din teză

În același timp, reamintim că, în 2016, Consiliul General al CNATDCU a stabilit ca Laura Codruta Kovesi nu a plagiat în lucrarea sa "Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal", deși atunci au fost idnetificate nereguli de citare în 4% din teză, cosiderându-se că retragerea titlului ar fi o sancţiune excesivă.

"Am dezbătut la Brașov, împreună cu reprezentați ai Partidului Național Liberal din toate organizațiile din țară, cele două proiecte de legi ale educației care transpun Proiectul „România Educată”.Dialogul a fost intens si constructiv, temele de discuție fiind relevante, cu scopul de a avea un sistem de educație „echitabil, care asigură și respectă dreptul fiecărui elev la educație de calitate, organizată într-un sistem de învățământ caracterizat de calitate, de integritate, de etică și profesionalism” (Proiectul „România Educată”), conform valorilor asumate în Proiectul „România Educată”.

A fost agreată propunerea Partidului Național Liberal cu privire la îmbunătățirea proiectului Legii învățământului superior prin reglementarea obligației de restituire a sumelor de bani de către autorul tezei de doctorat, în situația în care se constată existența plagiatului. Astfel, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a deciziei prin care se constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat, autorul tezei va avea obligația să restituie sumele de bani reprezentând contravaloarea serviciilor de școlarizare pentru programul de doctorat, în integralitate, pentru perioada finanțată și în cuantumul finanțat de la bugetul de stat. Restituirea sumelor de bani se va face către instituția de învăţământ superior cu care autorul tezei de doctorat a semnat, în calitate de student-doctorand, contractul de studii universitare. Sumele încasate vor constitui venit la bugetul de stat.

În același timp, a fost agreată propunerea Partidului Național Liberal cu privire la îmbunătățirea proiectului Legii învățământului superior prin reglementarea obligației de restituire a sumelor de bani de către autorul tezei de doctorat, în situația în care acesta a renunțat unilateral la titlul de doctor. În termen de 30 de zile de la decizia definitivă privind renunțarea la titlul de doctor, autorul tezei va avea obligația să restituie sumele de bani reprezentând contravaloarea serviciilor de școlarizare pentru programul de doctorat, în integralitate, pentru perioada finanțată și în cuantumul finanțat de la bugetul de stat. Concomitent, universitatea, prin comisia de etică de la nivelul acesteia, va întocmi un raport de analiză a tezei de doctorat care a făcut obiectul renunțării la titlu. Restituirea sumelor de bani se va face către instituția de învăţământ superior cu care autorul tezei de doctorat a semnat, în calitate de student-doctorand, contractul de studii universitare. Sumele încasate vor constitui venit la bugetul de stat. De asemenea, se vor analiza orice alte propuneri care sa contureze un cadru legal propice creșterii calității și credibilității studiilor doctorale", scrie Sorin Cîmpeanu pe Facebook, ăn urmp cu doar câteva zile.. Citește mai departe>>

