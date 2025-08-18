Adevărul din Primăria Generală! Cine are pe mână tot: și banii, și decizia finală. ”Până când nu semnează, nu se întâmplă”

De multe ori, când era primar general, actualul președinte al țării se plângea de... bani. Dar iată cine are pe mână toți banii și când apare ”sabotajul”.

”Consiliul General votează un buget, însă, în interiorul unui buget, un primar care știe ce face poate manevra destul de ușor. Așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, eu pot să votez un proiect să treacă de Consiliul General, dar dacă Executivul nu-l implementează, pârghiile Consiliului General sunt limitate spre zero. Atunci, dacă nu există colaborare reală între primar și Consiliul General... e ca și colaborarea între Parlament și Guvern. Dacă se sabotează și nu lucrează împreună, nu se mai face niciun proiect. Degeaba trece de Parlament legea, dacă Guvernul nu-i face normele să o pună în aplicare” a spus Diana Mardarovici, consilieră generală a Municipiului București, în interviul acordat DCNews.

Jurnalistul Val Vâlcu a ridicat întrebarea cum poate să-l saboteze primarul general pe cel de sector, iar Diana Mardarovici a răspuns direct: ”Nu-i dă banii”, adăugând că există mai multe variante: ”A centralizării banilor, primarul primește toți banii...”. ”Dar nu-i alocă discreționar” a intervenit Val Vâlcu, la care consiliera municipală a râs: ”Oricum n-ar fi. El este ordonatorul principal de credite și, până când nu semnează, nu se întâmplă”. ”Dacă un primar nu vrea să colaboreze cu un Consiliu, nu o face, și invers” a adăugat aceasta, care consideră că ar trebui revizuit regulamentul, în condițiile în care, la Primăria Generală, s-a ajuns în situația în care să fie bani doar pentru transportul public și termoficare”.

