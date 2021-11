Adevărul despre demisia lui Bordea de la Antena 1. Călin Crețu, răspunsul OFICIAL: Nu o să fie un secret

O mulțime de zvonuri și articole care dau oficial faptul că actorul de stand up comedy, Cătălin Bordea, este decis să plece de la Antena 1, din emisiunea Xtra Night Show prezentată de Dan Capatos, au apărut în mediul online.

Cu toate acestea, informațiile nu sunt confirmate, deci demisia lui Cătălin Bordea nu este una oficială și nu există această intenție din partea sa.

Contactat de DC NEWS pentru o reacție oficială în urma zvonurilor, Călin Crețu, impresarul lui Cătălin Bordea, ne-a declarat că nu se pune problema de plecare de la Xtra Night Show.

"Cel puțin din punctul nostru de vedere nu e nimic oficial și nimic confirmat. Nu am luat hotărârea asta. Dacă au luat-o cei de la Antenă, asta e altceva, dar în ceea ce ne privește, noi suntem dispuși să continuăm contractul. Au existat discuții conform cărora am luat în calcul să nu continuăm din ianuarie, dar asta strict la nivel de discuție cu cei din Antenă, pentru că i-am pus în temă că urmează să renegociem contractul, el fiind cumva, cam tot la valoarea de acum câțiva ani.

Însă nici nu am primit un răspuns negativ din partea lor, nu a existat încă acea negociere, deci cu siguranță nu a fost luată o decizie în sensul acesta din câte știm noi. Dacă sursa e din partea cealaltă a contractului, posibil ca ei să fi luat o decizie și să nu ne fi anunțat și că anunțăm din presă. Dar nu cred! După discuțiile pe care le-am avut cu cei din conducerea Antenei nu s-a pus problema ca cineva să ia o decizie până nu ne vedem să discutăm despre prelungirea contractului", a declarat Călin Crețu, impresarul lui Cătălin Bordea, în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Răspunsul oficial: Nu pleacă Bordea niciunde!"

"Deci, răspunsul oficial: Nu pleacă Bordea niciunde! Sau dacă o să plece, o să comunicăm cu siguranță, nu o să fie un secret. Chiar săptămâna viitoare urmează să ne vedem să renegociem contractul pentru Cătălin, dar fără intenția de a pleca, ci de a obține condiții actualizate la prezent", a continuat Călin Crețu.

Cătălin Bordea a semnat cu Antena 1 în urmă cu 9 ani, în anul 2012, atunci când a primit rolul de co-prezentator al emisiunii "Un show păcătos", prezentat tot de Dan Capatos.

Anul acesta, Cătălin Bordea s-a lansat în muzică și a scos o piesă, nu singur ci cu Jean Gavril. Au compus piesa împreună, unul muzica, celălalt versurile şi tot împreună o şi cântă. Piesa se numeşte "Nebun după tine".

Pe scurt, melodia este o declaraţie de dragoste, fix aşa cum este ea văzută de către un celebrul comediant.

În ceea ce privește videoclipul, el e format din imagini din arhiva lui Cătălin Bordea, de pe scena de comedie, de la nuntă sau de la întâlnirile cu prietenii.

Cătălin Bordea, drama copilăriei: Am fost abandonat în autobuz. Am 7 tați

Cătălin Bordea este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni din stand up comedy și chiar dacă e mereu cu zâmbetul pe buze, puțini sunt cei care îi cunosc drama.

Coprezentatorul de la Xtra Night Show a avut parte de o copilărie foarte grea, după ce a fost abandonat de tată la vârsta de doar doi ani, într-un autobuz.

"Doru Dumitru Dorel, tatăl meu natural, Galău, Stelică, Viorel, Andrei, Andrei. Ăștia au fost tații mei, am șapte deocamdată! E posibil să apară și al 8-lea. De toți s-a despărțit din nepotrivire de caracter. Unul a plecat și m-a lăsat în autobuz, Galău a orbit, alți doi au fost arestați, unul în Italia, Stelică, el a fost și eliberat.

La ultima nuntă nu am fost, mama are colecție de acte de la toate căsătoriile, le păstrează pe toate! M-a făcut la 16 ani și bunica a făcut-o pe mama tot la 16 ani. Mai nou, m-am trezit că am și o soră.

Tata nici n-a vrut să audă de mine, a dorit ca mama să avorteze, dar nu s-a întâmplat asta. Nu am fost un copil dorit. M-au crescut împreună până la 2 ani, când tata a fugit de-acasă. Mama l-a găsit şi m-a lăsat pe mine la el, că poate îşi regăseşte instinctele paterne. N-a fost aşa. El m-a urcat în autobuz, repet, aveam 2 ani, şi a coborât.

Norocul meu a fost că s-a urcat bunica mea la una dintre staţii şi m-a găsit. Altfel, cine ştie unde ajungeam", a povestit Cătălin Bordea în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.