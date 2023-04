Aderarea României la Schengen. Bogdan Chirieac, după declarațiile fostului ambasador al SUA: Dacă noi nu ne apărăm, nu ne apără nimeni

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat declarațiile fostului ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, care a afirmat că "austriecii, ungurii, olandezii trebuie să aibă numai ruşine că blochează România să intre în Schengen".

"Noi, care suntem în UE, în NATO, nu ne protejează nimeni?", l-a întrebat jurnalista Andreea Crețulescu pe Bogdan Chirieac.

"Excelența Sa, ambasadorul Zuckerman, este un foarte bun cunoscător al realităților românești, deci eu am mare încredere în analiza dânsului. Dacă dumneavoastră mă întrebați dacă ne protejează, da, dacă rușii ne-ar ataca cu racheta sau cu tancul ne-ar proteja, dar aici în zonele acestea soft power, trebuie să te protejezi singur.

Bogdan Chirieac: Dacă noi nu ne apărăm, nu ne apără nimeni

Nu e vina NATO, nu e vina Americii că România nu are diplomație și nu are oameni politici de nivel înalt deoarece acești oameni politici puteau să negocieze cu Austria, cu Olanda, cu Ungaria nu, Ungaria nu s-a opus planului, și puteau să apere interesul României. Nu au făcut-o, în continuare nu au făcut-o. Acesta este adevărul, asta am votat, asta avem. Ungaria susține, nu are niciun fel de problemă și Olanda, Mark Rutte a zis: "Da România, nu Bulgaria", dar cele două merg la pachet, deci era un nu voalat. Deci dacă noi nu ne apărăm, nu ne apără nimeni", a spus Bogdan Chirieac.

Declarația lui Adrian Zuckerman

"Cred că austriecii, ungurii, olandezii trebuie să aibă numai ruşine că blochează România să intre în Schengen. Este un amestec de protecţionism al industriei agriculturii, al portului din Olanda, e o influenţă rusă în Ungaria şi Austria, în opinia mea, care îi face să blocheze. (…) Motivele care sunt spuse mai ales de ministrul de Interne al Austriei că sunt sindicate de trafic de persoane în România e ceva de necrezut. Cele mai mari astfel de sindicate sunt în Olanda, Franţa şi Europa de Vest. E ruşine şi România trebuie să aibă curaj să nu mai accepte acest refuz în Schengen", a declarat Zuckerman la TVR Info. Vezi ce a mai spus fostul ambasador al SUA în România pe acest subiect AICI.

