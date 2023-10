Aderarea Republicii Moldova la UE. Dan Motreanu: Solicităm să crească asistența financiară și tehnică

"Negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să înceapă până la sfârșitul anului, se afirmă într-o rezoluție adoptată astăzi în Parlamentul European. M-am numărat printre inițiatorii proiectului de rezoluție, alături de mai mulți colegi europarlamentari. Solicitarea de începere rapidă a negocierilor este adresată Comisiei Europene și Consiliului UE.

Aderarea Republicii Moldova de UE le va permite românilor de peste Prut să aibă o viață mai bună. Sunt convins că vom fi împreună în UE și sper să trăim cât mai repede acest moment.

Solicităm UE și statelor membre să crească asistența financiară și tehnică pentru Republica Moldova. Cerem Comisiei Europene să distribuie rapid următoarea tranșă din asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și să identifice fonduri suplimentare. Asistența macrofinanciară pe care am aprobat-o anterior în Parlamentul European este în valoare de 295 de milioane de euro.

Solicităm UE liberalizarea permanentă a comerțului cu Republica Moldova, pentru a sprijini economia acestei țări. În luna iulie a acestui an, am susținut prin vot în Parlamentul European reînnoirea cu un an și extinderea măsurilor de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și UE.

Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, prin intermediari care subminează procesul electoral prin sprijinul financiar ilicit acordat unor partide.

De asemenea, Parlamentul European solicită retragerea forțelor ruse din Transnistria", a scris Dan Motreanu pe Facebook.

