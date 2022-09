Adelina Pestrițu, reacție după arestarea nașului ei pentru trafic de droguri: Familia mea nu este "devastată"

"Fiecare om își trăiește propria poveste de viață, cu acțiunile, alegerile și principiile sale. Noi, oamenii, suntem interconectați, așa funcționează societatea și viața, avem legături de tot felul - de familie, de prietenie, de colaborare profesională - legături care rămân și legături care se rup, cu oameni pe care îi cunoaștem sau pe care credem că îi cunoaștem.

Scriu aceste rânduri pentru că numele meu este menționat zilele acestea și asociat cu persoane și acțiuni cu care nu sunt sub nicio formă de acord. Aș vrea să fiu pe cât se poate de clară și fermă: nu am niciun fel de legătură cu situația și persoanele în discuție zilele acestea”, a afirmat Adelina Pestrițu pe Instagram.

"Familia mea nu este nici "devastată", nici "distrusă"

"Drumurile noastre și relația noastră circumstanțială s-a încheiat destul de repede. Niciodată pe parcursul relației noastre, atât cât a durat, nu am avut cunoștință sau bănuieli despre acțiuni contrare legii sau moralei. Nici eu, nici familia mea nu suntem implicați în niciun fel. Înțeleg nevoia de a folosi nume de persoane cunoscute pentru a genera titluri și vizualizări, însă nu înțeleg de ce cineva ar folosi un nume într-o poveste gravă care nu îl implică. Familia mea nu este nici "devastată", nici "distrusă", familia mea nu implică aceste persoane. Familia mea reală este însă îngrijorată de faptul că suntem aruncați fără vină în acest vârtej al senzaționalului. Respect fiecare om care are un rol în viața mea.

Respect toate amintirile comune, însă mă delimitez de orice acțiune care nu are legătură cu mine, cu atât mai mult cu cât acea acțiune pare a fi una cu impact major asupra societății și a principiilor mele de viață, educație și acțiune. Respectul nu este ceva ce pot pretinde și din partea altora, însă vă asigur că voi face tot ceea ce ține de mine pentru a-mi proteja numele, viața personală, principiile reale și familia directă. Vouă, celor care înțelegeți și sunteți mereu alături de mine, vă mulțumesc pentru sprijin", a încheiat aceasta.

Citește și:

"Nimeni nu m-a învățat...". Adelina Pestrițu, cădere psihică: M-am închis în cameră și m-am descărcat plângând

"Succesul nu vine fără dezavantaje la pachet. Indiferent despre ce domeniu discutăm. Trage după sine o serie de aspecte care mai de care mai controversate. Atunci când vrei să le faci bine pe toate, riști să devii frustrat, pentru că nimeni nu a reușit până acum să fie perfect pe toate planurile. Evident că am avut și eu căderile mele, momentele în care m-am închis în cameră și m-am descărcat plângând sau gândindu-mă unde greșesc de nu reușesc să le fac ca la carte, fără să lipsească anxietăți, dezamăgiri, chiar și neajunsuri, și aici nu mă refer la cele materiale.

Să fii influnecer nu este un job cu implicare part-time sau just for fun. Dacă vrei să ai realizări, trebuie să muncești. Mult. Non-stop! Și nu glumesc. Când pun capul pe pernă sau când o adorm pe cea mică, mă gândesc la ce mai am de făcut. Cumva simt că fur din timpul prețios pe care nimeni nu mi-l va da înapoi niciodată, cel pe care ar trebui să-l petrec exclusiv lângă ai mei. Nu e un moft, ci o necesitate, o dorință, o nevoie, o literă de lege pentru sănătatea inimii mele. Dar nu pot și nici nu vreau să mă plâng! Am satisfacții enorme din ambele părți!". Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News