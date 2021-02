„Nu sunt pregătită să mă despart atât de brusc de Bebe Nobby, dar așa a decis altcineva pentru noi. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu mine în ultimii 11 ani și că mi-ai dăruit atât de multă iubire. Te plâng acum și caut energia ta bună peste tot pentru că știu că te vei întoarce la mine, într-un fel, în curând. Te iubim, Nobby.” a scris Adelina Pestrițu pe o fotografie cu patrupedul său, potrivit cancan.

Dragoste la prima vedere

„Eram la o emisiune, eram la filmări și Nuami Dinescu povestea la masă despre un câine oropsit, că i se dă din joi în Paște de mâncare, că are PH-ul schimbat la blăniță din cauza mizeriei în care e ținut și nu se găsește nimeni să-l ia. Atunci, știam că am nevoie de un suflet lângă mine, eram singură și imediat m-am urcat în mașină cu Nuami, am mers la Câmpina, am luat-o, direct în brațe mi-a sărit, Nobby a simțit că urmează să aibă o viață bună și am dus-o la salon, am înfrumusețat-o instant. Chiar îmi amintesc că stătea lângă o pisicuță și nu-i făcea nimic, era foarte speriată, se uita timidă. Acum, dacă le vede, nu mă pot înțelege cu ea, se transformă, e pitbull.”, a declarat Adelina în urmă cu câțiva ani.