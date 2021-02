Actriță de la vârste fragede și iubită de o mulțime de români, Adela Popescu a dezvăluit în cadrul unui interviu recent motivul pentru care a renunțat să mai joace în seriale românești.

De câțiva ani, vedeta s-a reprofilat și a trecut de la actorie la prezentatoare. Adela Popescu a prezentat până de curând emisiunea "Vorbește Lumea" de la Pro TV, însă cea de-a treia sarcină și pandemia de COVID-19 au determinat-o să ia o pauză.

"Munceam foarte, foarte mult și personajele astea pe care le interpretam eu, când ești protagonist, în general ești încercat de viață și ai tot felul de drame. Toate vin spre tine, dar tu până la urmă reușești să ajungi unde trebuie. Și am trecut prin diferite personaje cărora le murise părinții, copiii, erau înșelați, etc și eu nu filmam 3 luni. Filmam un an un serial, o pauză de o lună, după care alt serial. Asta s-a întâmplat 11-12 ani. În momentul în care creierul tău primește doar imagini groaznice zice: "Bă, e nasol ce trăiești tu!". El nu mai face diferența", a declarat Adela Popescu, într-o emisiune online a lui Mihai Morar.

"Îmi era frică. A fost rău!"

Mai mult, vedeta a spus că nu se putea odihni cum trebuie, iar oboseala cronică și-a pus amprenta asupra ei.

"Din cauza asta am avut anxietăți destul de urâte. Au fost luni în care nu puteam să dorm deloc, îmi era frică să închid ochii sau îmi era frică de întuneric. Mi-era frică de mulțime. Nu puteam să fac duș și să fie ușa închisă. Adică a fost rău. După care m-am liniștit pur și simplu. La mine totul avea legătură cu oboseala cronică. Nu puteam să mă odihnesc", a mai spus prezentatoarea TV.

