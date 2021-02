Mario, un tânăr din Leeuwarden, Olanda, s-a născut cu Sindromul Alcoolic Fetal (SAF), iar cauza este incredibilă. Mario a povestit totul și a spus prin ce momente dificile a trecut.

"M-am născut în stare de ebrietate. Când mama era însărcinată cu mine, a băut mult. Unii bebeluși nu supraviețuiesc în astfel de situații, dar eu am supraviețuit. Alcoolul mi-a împiedicat creierul să se dezvolte. Adulții au enzime care descompun alcoolul, dar bebelușii nu le au încă. Creierul meu e ca o nucă stafidită. Când o nucă e frumoasă, i se văd bine toate liniile care se conectează unele cu altele. Dar la mine, conexiunile astea se intersectează urât. Din cauza asta, stau foarte prost cu memoria. Dacă trebuie să fac duș la 7 dimineața și primesc un SMS, uit să mai fac duș. Gătitul e un dezastru: nu mă descurc cu trei oale pe foc în același timp. Nu țin minte nici parolele, nici pin-ul bancar, nici numele oamenilor", a povestit Mario.

E adoptat și a avut mari probleme cu școala: Mereu m-am simțit prost

"Mereu m-am simțit prost la școală. Nu puteam participa la nimic. La un moment dat, am avut două săptămâni la dispoziție să învăț pentru un examen, dar nu mi-am putut băga în cap conținutul respectiv. După șase ani de engleză, n-am făcut nimic. Am învățat din greu și degeaba. Foarte frustrant. Până la urmă, am învățat să am grijă de animale la o școală profesională, cu mari eforturi.

Sunt cu trei ani mai tânăr decât sunt, de fapt. Sufăr și de dislexie, ADHD și autism. Asta nu înseamnă că nu sunt sociabil – ba chiar sunt o persoană foarte socială – dar am trăsături compulsive. Aprind și închid lumina de mai multe ori, deschid și închid ușile de două ori, îi înnebunesc pe cei din jurul meu. Acum am un tic în care îmi trosnesc gâtul", a adăugat Mario.

"Am strâns de gât un coleg până s-a învinețit. E o listă întreagă de tulburări și probleme"

"Am crescut într-o familie adoptivă. Am ajuns la părinții mei adoptivi când aveam trei săptămâni. Aveau deja doi fii. Sunt niște bomboane de oameni. Au fost lângă mine și la bine, și la greu. Și am făcut multe prostii. Am furat din casă. Persoanele care suferă de SAF au conștiința subdezvoltată și nu realizează consecințele acțiunilor lor. Pot înjura pe cineva până îl distrug. Intram în magazin cu cinci dolari, dar dacă îmi doream ceva mai scump, pur și simplu furam. După o vreme am realizat că nu e bine ce fac, dar atunci nu îmi dădeam seama. Am fost deseori agresiv. La școală am strâns de gât un coleg până s-a învinețit. Probabil că de aia nu am prea avut prieteni.

La pubertate, umblam în găști de cartier periculoase. Ai zice că o persoană născută cu SAF nu vrea să bea alcool, dar eu am băut. Vodcă, bere, de toate. Ca să uit de probleme și să-mi îngrop emoțiile. De multe ori, când ai acest sindrom, afli de el mult mai târziu. E o listă întreagă de tulburări și probleme. Părinții adoptivi au descoperit că am asta când aveam 13 ani. M-a durut mult să aflu că mama mea naturală a fost atât de iresponsabilă când eram în burta ei", a mai spus el, potrivit siteului olandez vice.com.