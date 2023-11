Activiştii evrei au ocupat Statuia Libertăţii pentru a cere încetarea focului. "Palestinienii ar trebui să fie liberi!"

foto: Jewish Voice for Peace/X

Câteva sute de activişti evrei americani progresişti au ocupat luni, în mod paşnic, Statuia Libertăţii din New York pentru a cere Israelului încetarea focului şi a "bombardamentului genocidar asupra civililor palestinieni din Gaza", transmite Agerpres.



Îmbrăcaţi în tricouri negre pe care se putea citi sloganul "Evreii cer încetarea focului acum" sau "Nu în numele nostru", câteva sute de tineri au desfăşurat pancarte cu mesaje precum "Toată lumea se uită" şi "Palestinienii ar trebui să fie liberi" la baza monumentului emblematic al New York-ului.

"Cuvintele celebre ale strămoaşei noastre evreice (poeta americană din secolul al XIX-lea) Emma Lazarus gravate pe acest monument ne obligă să acţionăm pentru a sprijini palestinienii din Gaza care aspiră să trăiască liberi", a declarat, într-un comunicat, Jay Saper din partea organizaţiei Jewish Voice for Peace. (JVP, Voci Evreieşti pentru Pace).



Un comunicat al Institutului pentru Înţelegerea Orientului Mijlociu (IMEU, Institute for Middle East Understanding) cere "încetarea bombardamentelor genocidare ale Israelului asupra civililor palestinieni din Gaza".



"Atât timp cât oamenii din Gaza strigă, noi trebuie să strigăm mai tare, indiferent de încercările de a ne reduce la tăcere", a exclamat fotograful american Nancy Goldin, în prezenţa aleşilor locali din New York.

Tensiuni în New York și Columbia

Metropola americană, un oraș simbolic în ceea ce privește imigrația și multiculturalismul, se confruntă cu o perioadă de o lună de manifestații pro-palestiniene și pro-israeliene. Cu o populație de aproximativ două milioane de evrei și sute de mii de musulmani, New York-ul a reușit să evite violențele până în prezent, dar tensiunile sunt simțite în mod evident, mai ales în mediile universitare, cum ar fi Columbia.

În plus, o parte din tineretul evreu american, care se caracterizează prin poziții progresiste și care, în marea lor majoritate, votează pentru Partidul Democrat, se opune politicii Israelului și îl acuză că ar fi responsabil de un "genocid" asupra palestinienilor din Gaza. Ei critică, de asemenea, sprijinul militar și diplomatic acordat de președintele Joe Biden statului evreu.

Organizații precum JVP (Evreii pentru Pace în Palestina) au reușit să adune sâmbătă zeci de mii de demonstranți în capitala federală, Washington, cerând încetarea imediată a ostilităților în Fâșia Gaza și criticând politica americană de susținere a Israelului.

Gara Grand Central din Manhattan a fost, de asemenea, ocupată de un uriaş sit-in de mii de manifestanţi la sfârşitul lunii octombrie, cu aceleaşi cerinţe, iar în giganticul cartier multicultural şi la modă Brooklyn au demonstrat mii de activişti pro-palestinieni, inclusiv organizaţiile evreieşti americane, în urmă cu zece zile.

