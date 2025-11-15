€ 5.0847
Acord provizoriu pentru bugetul UE pe 2026. Unde merg mai mulţi bani
Data publicării: 15:31 15 Noi 2025

Acord provizoriu pentru bugetul UE pe 2026. Unde merg mai mulţi bani
Autor: Mihai Ciobanu

CP_EPE
 

Bugetul UE pentru 2026, aproape de final: urmează votul decisiv de la Strasbourg

Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu asupra bugetului UE pentru anul 2026, înainte de termenul-limită stabilit, au anunțat cele două instituții în comunicate de presă.

Eurodeputații au reușit să obțină majorări ale alocărilor bugetare și să asigure finanțare suplimentară pentru Horizon Europe, rețelele de transport și energie, programele de protecție civilă și sectorul agricol.

Citiţi şi: În fața presiunilor rusești, UE își întărește sprijinul pentru Republica Moldova și regiunea estică

După adoptarea oficială de către Consiliu, acordul va fi analizat de Comisia pentru bugete în ședința de joi, 20 noiembrie, urmând să fie supus votului în plen în sesiunea de la Strasbourg din luna noiembrie. Ulterior, va fi promulgat de președintele Parlamentului European.

buget
ue
