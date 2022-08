A născut un băiat în urma unui viol, iar acum fiul o ajută să își facă dreptate

La aproape trei decenii după ce o femeie indiană a fost violată în mod repetat de doi frați, ea speră să obțină în sfârșit dreptate, iar fiul născut în urma atacului o ajută în căutarea ei. Femeia din statul nordic Uttar Pradesh a fost violată timp de șase luni de doi bărbați când avea doar 12 ani. Fiul ei, care a fost dat spre adopție, dar i-a fost returnat 13 ani mai târziu.

În urmă cu zece zile, polițiștii l-au arestat pe unul dintre acuzați, iar miercuri a fost arestat și al doilea bărbat.

„Incidentul este foarte vechi, dar rănile pe care le-a provocat nu s-au vindecat încă”, a declarat femeia pentru BBC. „Mi-a oprit viața și îmi amintesc de acel moment din nou și din nou.”

Mii de cazuri de abuz sexual asupra copiilor sunt raportate în India în fiecare an. În 2020 - ultimul an pentru care sunt disponibile date oficiale despre criminalitate - 47.000 de cazuri au fost înregistrate în temeiul Legii Indiei privind protecția copiilor împotriva infracțiunilor sexuale (Pocso). Familiile sunt adesea reticente în a raporta un astfel de abuz din cauza stigmatizării sau dacă autorii sunt cunoscuți.

Au abuzat-o, apoi au amenințat-o că îi vor ucide familia dacă nu păstrează tăcerea

Supraviețuitoarea din Uttar Pradesh, al cărui nume nu poate fi dezvăluit conform legilor indiene, a declarat că violurile au avut loc în 1994 în orașul Shahjahanpur. Acuzatul, Mohammed Razi și fratele său Naqi Hasan, locuiau în cartier și sărea peste zidul casei ei și o atacau ori de câte ori era singură. Sarcina a fost descoperită abia când starea ei de sănătate a început să se deterioreze și sora ei a dus-o la medic. Medicul a exclus avortul din cauza sănătății fragile și a vârstei fragede. Imediat după naștere, copilul a fost dat spre adopție.

„Au amenințat că îmi vor ucide familia și ne vor da foc casei dacă spun cuiva despre viol”, a spus ea. „Visul meu a fost să cresc și să mă înscriu în poliție, dar din cauza acelor doi oameni, toate visele mele s-au încheiat. Am ratat școala. Nu am putut studia”.

Femeia și familia ei s-au mutat ulterior în cartierul Rampur pentru a scăpa de amintirile traumatizante asociate cu casa lor anterioară. În 2000, s-a căsătorit și a avut un al doilea copil. Ea spune că spera că acest nou capitol o va ajuta să uite trecutul, dar la șase ani de la căsătorie, soțul ei a aflat despre viol și a învinuit-o pentru asta. După ce a dat-o afară împreună cu fiul ei, ea a plecat să locuiască cu sora ei și cu familia acesteia.

Poliția și avocatul apărării au fost reticenți. Bărbații au ajuns în arest

Primul ei fiu, care a fost dat spre adopție, s-a confruntat și el cu multă discriminare din cauza identității sale. A crescut auzind de la vecini că nu era copilul părinților săi și așa a aflat că a fost adoptat. La treisprezece ani după ce mama și fiul s-au despărțit, părinții adoptivi i-au înapoiat copilul femeii. Îi punea în mod constant întrebări mamei despre familia, dar nu primea niciun răspuns. Cel mic a amenințat cu sinuciderea dacă nu dezvăluie numele tatălui său.

Inițial, a spus ea, l-a certat pentru că a pus întrebări, dar, în cele din urmă, a cedat și i-a spus adevărul. În loc să fie îngrozit, fiul s-a transformat în cel mai mare susținător al ei, spunându-i că trebuie să „lupteze și să dea o lecție acuzatului”. Cu încurajarea fiului ei, femeia a revenit la Shahjahanpur în 2020, dar i-a fost greu să intenteze un caz împotriva acuzatului.

Poliția refuzând să depună plângerea ei pentru că era o faptă peste care trecuseră aproape trei decenii, ea a contactat un avocat. Și avocatul a fost reticent, spunând că va fi dificil să dezbată un caz care are aproape trei decenii. Deși acuzații fuseseră urmăriți, nu existau dovezi care să-i lege de crimă. Poliția spune că acum au venit dovezi din testele ADN efectuate în februarie.

Superintendentul principal al poliției (SSP) Shahjahanpur S. Anand a declarat pentru BBC: „Acest caz a fost absolut neașteptat. Când femeia s-a prezentat și a depus un dosar, am fost destul de surprinși. Dar am riscat și am luat probe de ADN ale fiului ei”.

Pe 31 iulie, unul dintre acuzați a fost arestat, iar câteva zile mai târziu poliția a declarat că l-a avut și pe cel de-al doilea bărbat în arest. Acuzații nu au comentat încă cazul împotriva lor.

Femeia spune că vrea ca povestea ei să-i inspire pe alții să se prezinte și să raporteze crimele comise împotriva lor.

„Oamenii stau în tăcere. Și eu am stat în tăcere și am crezut că asta a fost scris în soarta mea. Dar nu există așa ceva. Trebuie să mergem la poliție pentru ca nimeni altcineva să nu suporte ceea ce a trebuit noi să îndurăm”, a spus victima absolvită de vina faptei comise împotriva ei.

