A născut Adela Popescu. PRIMA fotografie cu bebelușul

Radu Vâlcan a transmis un mesaj după ce soția lui a născut.

”Credeți că este ușor să fii trezit la 5-6 dimineața, să fie liber prin oraș, să ai emoții de fiecare dată când se pune roșu la semafor, să nu-mi răspundă Adela la mesaje pentru că, da, tocmai năștea după un travaliu nu lung, dar extenuant. Și multe alte emoții la care nu se gândește nimeni. Pe scurt, iubire, vă ador!”, a fost mesajul lui Radu Vâlcan.

Odată cu vestea că este însărcinată, Adela Popescu s-a retras de la TV, din emisiunea pe care o prezenta la ProTV, alături de Cove, ”Vorbește Lumea".

”Pentru că este o perioadă destul de dificilă, am hotărât să mă retrag. A fost o decizie foarte greu de luat, m-am gândit foarte mult la ce e de făcut. Pentru că avem aproape familia, părinții care sunt mai expuși și sunt în grupa de risc. Cred că este un risc pe care nu trebuie să mi-l asum. Ce am în burtică e mult mai important și pot să renunț la cel mai frumos loc de muncă pe care-l am", a spus Adela Popescu la începutul anului.

Radu Vâlcan, primele declarații după vestea că va fi tată a treia oară

Radu Vâlcan a spus că au așteptat ca sarcina să treacă de primul trimestru până să dea vestea.

”Acum suntem fericiţi, îi simţim şi pe cei aproape nouă că împărtăşesc aceleaşi trăiri pe care le avem şi noi”, a spus Radu Vâlcan.

De asemenea, Radu Vâlcan a adăugat, la Antena Stars, că ”frăţiorii sunt fericiţi, în special cel mare pentru că înţelege mai multe”.

Adela și Radu Vâlcan s-au cunoscut pe platourile de filmare Iubire și Onoare în 2010.

În 2015, Adela s-a căsătorit cu actorul Radu Vâlcan. După căsătorie, Adela și-a schimbat numele în Adela Elena Vâlcan. În 2016 li s-a născut primul copil, un băiat pe care l-au numit Alexandru. În decembrie 2018 li s-a născut cel de-al doilea copil, Andrei.