A murit James Caan, actorul cunoscut din filmul "Naşul", prin rolul gangsterului Sonny Corleone. Val de reacții. Al Pacino: E greu să cred...

Actorul James Caan, care a interpretat rolul gangsterului Sonny Corleone în filmul „Nașul”, a murit la vârsta de 82 de ani, informează Daily Mail. În declarația postată pe contul oficial de Twitter al lui Caan, se precizează că actorul a murit miercuri seara. Nu a fost precizată cauza morții și nici locația. „Familia apreciază revărsarea de dragoste și condoleanțe sincere și vă cere să continuați să le respectați intimitatea în această perioadă dificilă", se arată în declarație.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



