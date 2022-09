"A început să țipe. Nu e prima dată când vine beat". Viviana Sposub, atac la adresa Andreei Bălan, după ce a spus despre George Burcea: Refuz să cred că cineva poate minți în halul acesta

"A început să țipe repetitiv"

"Acum 15 minute, am pregătit fetițele pentru vizita tatălui. Ele și-au ales hăinuțele, așa cum o fac în fiecare zi pentru grădi. Tatăl lor a intrat pe poartă (deși are notificare să nu intre în curte, deoarece a jignit-o pe mama în nenumărate rânduri) și a început să țipe repetitiv că sunt îmbrăcate oribil. Nu e prima dată când vine beat să le ia și le traumatizează spunându-le lucruri urâte (mai ales despre mine).

Timp de doi ani, a mințit în toate declarațiile sale, iar eu am tăcut din respect pentru fetițe. Văd că nu încetează cu ura și nu se ameliorează nimic. Eu voi lupta în continuare pentru custodie exclusivă și pentru binele lor! Fericirea Ellei și a Clarei este tot ceea ce contează pentru mine", a scris Andreea Bălan într-un story pe Instagram.

"Refuz să cred că cineva poate minți în halul acesta"

"Eu refuz să cred că cineva poate minți în halul acesta. Atât vreau să vă întreb și sper să îmi răspundeți sincer. Dacă o persoană beată ar venit să vă ia copiii pentru câteva zile, voi ați lăsa acest lucru să se întâmple? Dacă un om v-ar traumatiza copiii constant, i-ați lăsa pe mâna lui zile la rând? Deschideți-vă ochii și nu mai credeți toate inepțiile”, a scris Viviana Sposub.

Citește și:

"Nu îmi îngrop suferinţele, ci le trăiesc intens". Andreea Bălan, mărturisiri: Când am fost înșelată, am plâns

"Am trecut prin multe, atât în plan personal, cât şi în carieră, şi nimic nu mă mai surprinde şi nu mă mai sperie. Eu cred că suntem aici, pe Pământ, ca să învăţăm în permanenţă şi astfel trecem prin anumite situaţii pentru a deveni mai înţelepţi şi mai evoluaţi spiritual. Depinde de fiecare cum alege să privească situaţiile negative – din perspectiva de victimă (ceilalţi sunt de vină) sau din cea de elev (îmi asum responsabilitatea) şi mereu să te întrebi: "Ce pot învăţa din ce mi s-a întâmplat?". Dacă schimbăm perspectivele asupra lucrurilor care ni se întâmplă, viaţa devine mult mai uşoară şi mai frumoasă", a spus Andreea Bălan pentru viva.ro.

"Eu nu îmi îngrop suferinţele, ci le trăiesc intens"

"Nu m-am afişat mereu zâmbitoare. Când am avut stopul cardiac, m-am arătat din spital, de la terapie intensivă. Când am fost înșelată, am plâns. Când am divorțat, am apărut tristă la TV, iar pe vlogul meu sunt episoade în care am vorbit și despre momentele mai puțin plăcute. Mie mi se pare că am fost destul de deschisă cu publicul. Eu nu îmi îngrop suferinţele, ci le trăiesc intens atunci când sunt, apoi mă eliberez de ele şi renasc mai puternică de fiecare dată. Lumea mă vede zâmbitoare deoarece la mine aceste perioade nu durează mult şi nu stau în suferinţa problemei mult timp. O trăiesc, o rezolv cu mine, o accept aşa cum e şi merg mai departe", a mai spus artista. Citește mai departe>>

