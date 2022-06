A fost închisă principala piață de energie electrică din Australia

Nici îndepărtata Australie nu stă mai bine la capitolul energetic. Ministrul Energiei, Chris Bowen spune că oamenii nu ar trebui să folosească electricitatea timp de două ore în fiecare seară/ Acesta a mai menționat că în pofida crizei energetice care a afectat toată planeta, el este ”încrezător” că vor fi evitate eventuale întreruperi de curent.

Potrivit BBC, Minsitrul Bowen le-a cerut oamenilor care locuiesc în New South Wales să încerce să facă economie la cât mai multă energie, ”măcar de la 6 la 8 seara”.

Și totuși, cum de s-a instaurat criza energetică și în Australia, care este de altfel unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de cărbune și gaz natural lichefiat.

Este știut faptul că trei sferturi din energia electrică a țării este încă generată din cărbune și pentru acest lucru a fost mult timp acuzată că nu a făcut suficient pentru a-și reduce emisiile investind în surse regenerabile.

În ultimele săptămâni, Australia a simțit impactul întreruperilor aprovizionării cu cărbune, oprirea mai multor centrale electrice pe cărbune și creșterea prețurilor la energie la nivel mondial.

Inundațiile de la începutul acestui an au lovit unele mine de cărbune din New South Wales și Queensland, în timp ce problemele tehnice au redus producția la două mine care furnizează cea mai mare stație de cărbune a pieței din New South Wales.

Aproximativ un sfert din capacitatea de generare a energiei electrice pe bază de cărbune a Australiei este în prezent scoasă din funcțiune din cauza întreruperilor neașteptate și a întreținerii programate.

Unii producători de energie electrică și-au văzut costurile crescând pe măsură ce prețurile globale ale cărbunelui și gazului au crescut din cauza sancțiunilor impuse Rusiei din cauza invaziei sale în Ucraina.

Toate acestea au contribuit la creșterea prețurilor la energie electrică pe piața en-gross până la peste 210 USD pe plafonul de preț pe megawat oră stabilit de autoritatea de reglementare a pieței, Operatorul Australian al Pieței de Energie (AEMO). Cu toate acestea, acest plafon era sub costul de producție pentru mai mulți producători care au decis să reducă capacitatea.

Miercuri, Aemo a făcut pasul fără precedent de a suspenda piața adăugând că va stabili prețurile direct și va compensa generatorii pentru deficit. De asemenea, a cerut consumatorilor din New South Wales să ”reducă temporar consumul de energie”.

