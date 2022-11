A fost făcut anunțul momentului despre pensii

”Este așa cum am spus mereu, vom avea o creștere a pensiilor de la 1 ianuarie. Este obligatorie această creștere. În continuare, gândim pachete care să vină în sprijinul, în primul rând, al categoriilor vulnerabile. Avem nevoie de o creștere a pensiilor, de creșterea valorii punctului de pensie, dar avem nevoie și de intervenție pentru categoriile vulnerabile că să trecem peste această iarnă care se preconizează a fi foarte grea nu numai aici în România, ci, în general, pe glob” a spus Marius Budăi, ministrul Muncii, conform RomâniaTV.

”Dacă ai pensia mai mare, trebuie să o ai pentru că ai contribuit în viață”

Cât despre momentul deciziei finale, ministrul a răspuns: ”Eu am văzut intervenția de ieri a președintelui Marcel Ciolacu și am apreciat-o foarte mult pentru că este exact într-o gândire social democratică a ceea ce noi ne dorim să implementăm, respectiv un buget pentru pensiile bazate pe contributivitate. Indiferent dacă ai pensia mai mare, trebuie să o ai pentru că ai contribuit în viață. Avem nevoie și de măsuri care să vină în sprijinul categoriilor vulnerabile. Suntem obligați și trebuie să-i sprijinim pe cetățenii noștri. Avem nevoie de solidaritate socială și să sprijinim categoriile vulnerabile. Cel puțin 10% va fi și se va vedea imediat când vom depune bugetul. După care îl vom trimite in Parlament pentru aprobare” a asigurat Marius Budăi.

Social-democratul a întărit: ”Cel puțin 10% și în continuare trebuie să gândim așa cum am gândit și în acest an și cum am făcut de când noi, PSD, facem parte din acest Guvern. Am impus acest pachet social, implementarea să fie posibilă de la 1 ianuarie 2022, după care a apărut și războiul și ce a mai apărut. Trebuie să fim atenți să ajutăm mediul de afaceri, dar și categoriile vulnerabile. Trebuie să ieșim din iarnă cu toții și să nu lăsăm pe nimeni”.

Ce se întâmplă cu alocațiile?

Cu privire la alocații, ministrul Muncii spune:

”Noi trebuie să ne gândim în primul și în primul rând la familii ca cetățeni și la familie în integralitatea ei, să depășească această iarnă care va fi foarte grea. De alocații vom vedea. Nu este nimic stabilit la această dată. Eu nu cred într-o familie care se susține doar cu alocația copiilor și nu cred că trebuie să susținem așa ceva. Eu cred că cei care sunt apți de muncă și care sunt apți din punct de vedere medical și legal trebuie să muncească ca să-și poată întreține familia și să le oferim sprijin, să oferim sprijin angajatorilor, așa cum Ministerul Muncii o face pentru a încuraja angajarea tinerilor și cred că până la urmă cea mai bună protecție socială este existența unui loc de muncă” a precizat Marius Budăi.

