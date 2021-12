A cumpărat două bilete la Loto și a câștigat cu AMBELE

Un bărbat din SUA, statul Carolina de Nord, a bătut orice statistică socială. Acesta nu își amintea dacă a cumpărat un bilet la extragerea Loteriei Noroc pentru viață a statului, așa că a completat formularul online.

”Tocmai stăteam în pat și mă uitam la un meci de baschet la televizor și nu-mi aminteam dacă l-am cumpărat sau nu”, a declarat Scotty Thomas, în vârstă de 49 de ani, din Fayetteville, conform Loteriei din Carolina de Nord.

”Am decis să îl completez din nou, iar a doua zi dimineața, fiul meu a întrebat de ce sunt enumerate două bilete diferite. Mi-am dat seama: Cred că l-am completat de două ori”, a spus acesta.

Zeci de mii de dolari va primi în fiecare an, pe viață

S-a dovedit puțin mai târziu că acesta a câștigat 25.000 de dolari în fiecare an pe viață cu fiecare bilet la extragerea din 27 noiembrie. Acest premiu este al doilea cel mai mare premiu al extragerii Lucky for Life (Norocos pe viață - trad.), după un premiu ce presupune plata a 1.000 de dolari pe zi pe viață, conform loteriei.



”Când mi-am dat seama că am câștigat, a trebuit să mă întind pe podea pentru că nu-mi venea să cred”, a spus Thomas. ”Este chiar o binecuvântare” a mărturisit bărbatul.



Thomas, care este operator de basculantă, a optat pentru o sumă forfetară de 780.000 de dolari pentru ambele bilete în loc de plăți anuale, potrivit loteriei, spunând că vrea să investească în afacerea lui, să plătească facturile, să-și ajute familia și poate și să își cumpere o casă. După taxe, el a obținut 551.851 de dolari, a anunțat loteria.

ATENȚIE la tentativele de înșelăciune cu privire la Loteria de Vaccinare din România

Loteria Română a tras un semnal de alarmă cu privire la posibilele fraude legate de Loteria de Vaccinare.

”Informaţiile cu privire la Loteria de Vaccinare pot fi obţinute exclusiv pe site-urile oficiale ale Ministerului Sănătăţii (www.ms.ro), Ministerului Economiei, Antreprenoriarului şi Turismului (www.economie.gov.ro) şi C.N. "Loteria Română" S.A. (www.loto.ro), care au fost comunicate la începutul campaniei Loteria de Vaccinare



Atragem atenţia cu privire la tentativele de înşelăciune şi de obţinere de date cu caracter personal prin intermediul mai multor mijloace care folosesc însemne sau simboluri ale organizatorilor Loteriei de Vaccinare (adrese de e-mail cum ar fi loteriavaccinarii.gov@gmail.com sau similare, sigla Loteriei Române, abrevieri tip gov. s.a.). Prin intermediul unor mesaje transmise prin e-mail, destinatarii sunt anunţaţi că au câştigat la Loteria de Vaccinare şi li se solicită, în vederea acordării câştigului, date cu caracter personal şi alte elemente legate de vaccinare”, se arată într-o informare oficială.