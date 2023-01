500.000 de maşini au fost produse în România în 2022. Nu e vorba doar de Dacia

Mai mult de jumătate de milion de autovehicule au fost fabricate anul trecut în România.

Producţia auto din România a crescut anul trecut cu 21% faţă de anul 2021, numărul de autovehicule produse depăşind jumătate de milion, a anunţat luni Asociaţia Constructorilor de Automobile din România.

Uzina Dacia de la Mioveni, deţinută de compania franceză Renault, a produs 22.593 de autovehicule în decembrie 2022 şi 314.228 de maşini în întregul an.

Uzina Ford România de la Craiova, deţinută de întreprinderea mixtă, turco-americană, numită Otosan, a produs 13.337 de autovehicule în decembrie şi 195.237 pe parcursul anului trecut.

Cele 509.465 de autovehicule produse în România anul trecut reprezintă o creştere de 16,3 la sută faţă de anul 2020, respectiv o creştere de 3,9% în comparaţie cu producţia de vârf înregistrată în anul 2019, astfel industria auto din România a reuşit acum să depăşească criza provocată de pandemia de coronavirus şi de lipsa semiconductorilor, scrie Agerpres.

Ford construieşte în Turcia o fabrică de baterii electrice

Ford Motor va încheia un parteneriat cu producătorul sud-coreean de baterii LG Energy Solution Ltd pentru construirea, în Turcia, a unei uzine de baterii destinate vehiculelor electrice, renunţând la acordul cu SK Innovation Co, în condiţiile în care producătorul auto american caută să accelereze trecerea la maşini prietenoase cu mediul şi să-şi diversifice aprovizionarea cu baterii, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



Ford şi LG Energy Solution intenţionează să semneze un memorandum de înţelegere în următoarele săptămâni, probabil la finalul acestei luni sau la începutul lunii viitoare, susţin sursele.



Producătorul auto american va continua să colaboreze cu divizia de baterii a SK Innovation - SK On - la alte proiecte, inclusiv construirea a două fabrici în SUA şi majorarea capacităţii la fabrica din Ungaria, parte a planului de a produce două milioane de vehicule electrice anual, până la finalul lui 2026.



Facilitatea din Turcia ar urma să fie inaugurată în 2025 şi va avea o capacitate anuală de 30 - 45 GWh, conform unui acord preliminar încheiat între Ford, SK On şi conglomeratul Koc Holding din Turcia.



Presa anunţase anterior că Ford şi SK Innovation au renunţat la planurile care vizau construirea, în Turcia, a unei uzine de baterii destinate vehiculelor electrice, în contextul creşterii dobânzilor la nivel global, dar şi a cererii slabe pentru vehicule electrice în Europa.



Un purtător de cuvânt al Ford a anunţat că proiectul este în grafic, în timp ce reprezentanţii LG Energy Solution nu au dorit să comenteze.

