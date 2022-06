100 de zile de război în Ucraina. Radu Tudor: Rusia a demonstrat capacitatea de lider mondial în a genera răul

Azi se implinesc 100 de zile de la declansarea de catre Rusia a unui razboi asupra Ucrainei. Care este bilantul acestei invazii si ce perspective sunt, intr-o scurta analiza.

1. Rusia a demonstrat capacitatea de lider in plan mondial in a genera raul, distrugerea si moartea. Acest atribut principal se reconfirma, dupa repetate crime de razboi si chiar genociduri planificate in diverse tari ale lumii. Din aceasta perspectiva, Putin a repurtat o victorie potrivit standardelor sale : va ramane in istorie drept unul din cei mai sangerosi dictatori.

2. Din punct de vedere strict militar, invazia ruseasca in Ucraina s-a dovedit nu doar inutila ci si extrem de paguboasa pentru Moscova. Niciodata in istoria conflictelor din ultimul secol, o armata nu si-a pierdut 12 generali in lupta in prima suta de zile. Debandada ce domneste in Armata Rosie socheaza. Este evidenta alterarea grava a pregatirii si actului de comanda, fapt ce genereaza rezultatele de azi. Adaug la acest bilant.

– lovirea/scufundarea navei amiral a Flotei Ruse la Marea Neagra, arestarea amiralului Osipov – comandantul Flotei.

– ranirea generalului Valery Gherasimov, seful Statului Major al Armatei Ruse in prima zi a deplasarii sale in Donbas.

– arestarea unor generali FSB si Rosgvardia, fapt ce confirma tensiunea uriasa dar si starea de suspiciune generalizata la Kremlin.

– zecile de mii de militari morti, tehnica militara distrusa, rachete extrem de costisitoare folosite pentru a lovi tinte civile (blocuri de locuinte, maternitati, centre comerciale).

3. Tripleta Putin-Shoigu-Patrushev ramane dominanta la Moscova, in ciuda informatiilor privind boala grava a liderului de la Kremlin dar si tentativele de eliminare a sa. Toti 3 sunt exponentii unui curent hard line sovietic, bazat pe mistificarea adevarului istoric, ample campanii interne si internationale de fake news si dorinta de continua razboiul aberant si neprovocat din Ucraina, indiferent de costuri si de riscurile prabusirii Rusiei.

4. Vestile din Occident sunt mai degraba generatoare de speranta decat de ingrijorare. Cu mici exceptii si ezitari pro-ruse (Ungaria, lider), NATO si UE au actionat prin tarile membre pentru ajutorarea militara, economica si umanitara a Ucrainei. Obiectivul esential este ca Ucraina sa-si poate apara teritoriul invadat, sa castiga pacea si Rusia sa piarda razboiul. Fara armamentul performant si echipamentele militare de peste 10 miliarde de euro donate de occidentali pana in prezent, Ucraina era incapabila sa riposteze cu atata eficienta. SUA redevin liderul democratiilor occidentale, iar ajutorul de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina votat de Congres si Senat si aprobat de presedintele Biden este un veritabil Plan Marshal pentru salvarea Ucrainei din ghearele Rusiei.

5. Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg a declarat ieri la Washington ca Occidentul trebuie sa fie pregatita pentru “un razboi de uzura pe termen lung”. Asta inseamna ca informatiile obtinute de serviciile occidentale arata dorinta Rusiei de a prelungi invazia, indiferent de consecinte. Problema cea mai complicata o reprezinta posibila aparitie a fenomenului de “fatigue” occidental. Adica dorinta din ce in ce mai redusa de a ajuta Ucraina, pe fondul scaderii entuziasmului fata de cauza umanitara si consolidarii apararii tarii invadate.

6. NATO iese intarit din cea mai mare provocare de securitate din ultimele decenii. Reactia ferma aliata a generat activarea pentru prima oara in istorie a planurilor de aparare, a Fortei de Raspuns a NATO si amplasarea unor Grupuri de Lupta pe intreg Flancul Estic, de la Marea Baltica la Marea Neagra. Flancul este de asemenea intarit printr-o masiva contributie aeriana si navala din Marea Mediterana. NATO se dovedeste cea mai solida si bine conturata solutie de securitate in Europa si America. Fara aceasta puternica legatura transatlantica, Rusia si China ar putea avea succes pe viitor in distrugerea democratiilor occidentale prin diverse forme de razboi : hibrid, cibernetic, energetic, economic, militar clasic.

7. Aspectul cel mai complicat al celor 100 de zile de razboi este aparitia unei crize uriase pe termen lung. Politica Moscovei a generat in prima etapa o criza energetica, acum o criza alimentara si ambele combinate vor duce la criza preturilor si a inflatiei. Urmeaza o ampla criza pe care cei 500 de milioane de europeni, 300 milioane de americani, 35 milioane de canadieni si 67 milioane de britanici o vor traversa cu mare dificultate. Cati dintre ei vor fi dispusi sa plateasca preturi de 2-3 ori mai mari la alimente, carburanti, energie si alte necesare traiului pentru a-si prezerva libertatea, democratia si pastra dorinta de a lupta impotriva dictaturilor precum Rusia si China? Cati vor avea resursele sa o faca, sperand ca accepta testul rezilientei libertatii?

E cea mai mare provocare generata de razboi, bazata pe un santaj al resurselor si un mecanism de criza alimentara mondiala bine planificate de Rusia si China. Intr-un fel, the perfect storm, a scris Radu Tudor pe blogul personal.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News