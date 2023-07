Zelenski merge în prima vizită de stat în Bulgaria

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat să ajungă joi în Bulgaria, în prima sa vizită în această ţară, a anunţat premierul bulgar Nikolai Denokov, relatează dpa.



Zelenski a fost invitat în Bulgaria, stat membru al UE şi al NATO, de către noul guvern prooccidental al ţării.



Coaliţia de guvernare, formată din blocuri politice rivale, şi-a început mandatul pe 6 iunie, după mai mulţi ani de blocaj şi de alegeri parlamentare repetate.



Noul guvern a propus livrarea suplimentară de ajutor Ucrainei faţă de precedentul executiv, notează dpa, conform Agerpres.

Zelenski spune că Putin a scăpat de sub control.

"Putin este o persoană scăpată de sub control, Rusia însăși este slabă și scăpată de sub control, așa cum am văzut cu Wagner. Zaporojie? Serviciile noastre de informații spun că există planuri rusești de a provoca o scurgere radioactivă”, a spus Zelenski

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News