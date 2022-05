ZAMESTIM - „Vom înlocui”, opera de artă misterioasă din Sankt Petersburg. Ce mesaj transmite Rusia către occident

Fiecare litteră care alcătuiește cuvântul ZAMESTIM este prima literă a unui brand internațional care și-a suspendat operațiunile în Rusia. Sunt prezentate de asemenea și siglele companiei lor, potrivit BBC.

Z este pentru Zara. A este pentru Adidas. M înseamnă McDonald's...etc..

Sute de companii internaționale s-au retras din Rusia în semn de protest față de ofensiva Kremlinului în Ucraina. Oficialii de aici au încercat să pară optimiști, susținând că Rusia va găsi înlocuitori locali pentru articolele străine care nu mai sunt disponibile.

Art installation? Government line? In St Petersburg the sign declares: “We’ll replace them” (‘ZAMESTIM’), with each letter representing an international brand that has suspended operations in Russia. Z = Zara, A = Adidas, M = McDonald’s etc. pic.twitter.com/uRIuNRHvwc