World Vision cere Academiei Române să schimbe definiţia „femeie" din DEX de Ziua Eliminării Violenţei împotriva Femeilor
Data actualizării: 14:30 25 Noi 2025 | Data publicării: 14:25 25 Noi 2025

Autor: Alexandra Curtache

Definiție femeie DEX Captură DEX online
 

World Vision România atrage atenţia că actualele explicaţii şi sinonime asociate cu termenul „femeie” perpetuează stereotipuri, în timp ce pentru „bărbat” sunt promovate trăsături pozitive. Organizaţia solicită o actualizare.

World Vision România a cerut Academiei Române să revizuiască definiţia cuvântului „femeie” din Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), argumentând că unele sensuri şi sinonime incluse în prezent sunt depreciative, sexualizate sau ancorate în prejudecăţi. Demersul a fost anunţat marţi, printr-un comunicat transmis AGERPRES.

Organizaţia atrage atenţia că, în timp ce pentru „femeie” sunt încă listate trimiteri precum „muiere”, „femeie publică”, „cocotă”, „prostituată” sau „târfă”, termenul „bărbat” este asociat cu expresii de tipul „bărbat adevărat”, „voinic”, „curajos” ori „om în toată firea”. Potrivit World Vision, diferenţa de perspectivă între cele două definiţii este „evidentă şi problematică”.

O redefinire care să reflecte demnitatea şi diversitatea identităţii feminine

Fundaţia subliniază că un dicţionar modern trebuie să surprindă realitatea prezentului şi să se alinieze principiilor egalităţii de gen. În acest sens, organizaţia solicită eliminarea conţinutului care perpetuează stereotipuri şi înlocuirea acestuia cu definiţii neutre şi actualizate.

Tot marţi, World Vision România, împreună cu platforma dexonline, a introdus în proiectul „cuvântul din vitrină” termenul „femeie”, însoţit de o serie de caracteristici considerate reprezentative pentru identitatea feminină contemporană: „curajoasă, hotărâtă, determinată, înţeleaptă, inteligentă, puternică, fermă, vizionară, empatică”. Iniţiatorii afirmă că această prezentare funcţionează ca o contrapondere necesară la modul în care unele dicţionare tradiţionale au definit femeia.

„Nu putem vorbi despre prevenirea violenţei dacă ignorăm modul în care societatea defineşte femeia. Cuvintele nu sunt neutre. Ele pot răni, pot limita şi pot valida mentalităţi care, în forme grave, duc la abuz”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România. Aceasta a subliniat că o redefinire responsabilă „trebuie să reflecte respect, nu stereotipuri”.

Date îngrijorătoare despre abuzuri şi presiune de gen în rândul adolescentelor

Apelul World Vision survine pe fondul unor statistici îngrijorătoare privind experienţele fetelor şi femeilor din România. Potrivit datelor din 2024 ale organizaţiei, peste jumătate dintre fete şi 40% dintre băieţi cunosc adolescente care au trecut prin diferite forme de abuz.

Aproape 90% dintre fete spun că s-au confruntat cu atingeri neconsimţite, presiune fizică, intimidări sau comentarii cu tentă sexuală. La rândul lor, băieţii confirmă că astfel de comportamente sunt frecvente în comunităţile lor, deşi doar 8% ar interveni activ pentru a apăra o fată agresată.

Presiunea socială din şcoli rămâne puternică

Studiul mai arată că 66% dintre adolescente se simt judecate pentru felul în care se îmbracă, iar 47% resimt o presiune constantă de a arăta „perfect”. World Vision consideră că astfel de realităţi reflectă nevoia urgentă de a corecta discursul public şi reprezentările din limbaj, pentru a combate stereotipurile care stau la baza violenţei de gen. 

