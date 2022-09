Von der Leyen a promis că UE va sprijini Ucraina ''atât timp cât va fi nevoie

Vizita survine în paralel cu o întrevedere între preşedinţii rus şi chinez, Vladimir Putin şi Xi Jinping, în Uzbekistan, pentru un summit regional al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), prezentată ca o soluţie "alternativă" la alianţele occidentale.



Putin a denunţat cu această ocazie încercările occidentale de a crea o "lume unipolară", salutând poziţia "echilibrată" a Beijingului, care nu a denunţat invazia din Ucraina (dar nici nu a aprobat-o). Xi a subliniat că ţara sa este gata să îşi asume rolul de "mare putere" cu Rusia, insistând în acelaşi timp asupra obiectivului de "stabilitate" în faţa "haosului".



În Ucraina, Von der Leyen s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, declarându-se impresionată de "vitejia" forţelor ucrainene pe front.

"Îi veţi avea alături pe prietenii voştri europeni atât timp cât va fi nevoie. Suntem prieteni pentru totdeauna", a afirmat ea alături de Zelenski.



Ucraina are ca "prioritate" să facă parte din piaţa comună a Uniunii Europene, unde bunurile, serviciile şi capitalurile pot circula libere între ţări, a subliniat la rândul său preşedintele ucrainean, a cărui ţară vrea în special să îşi sporească livrările de electricitate către UE.



Este a treia vizită în Ucraina a Ursulei von der Leyen, însă prima de când această ţară a devenit candidată la aderarea la UE.



Europenii au oficializat în iunie candidatura Ucrainei, care vrea de asemenea să adere şi la NATO. Această perspectivă este percepută ca o ameninţare existenţială de către Moscova, care a declanşat sub acest pretext, dar şi sub altele, invazia sa de la 24 februarie.



Ca reacţie, Occidentul a adoptat o serie de sancţiuni împotriva Rusiei, furnizând în acelaşi timp arme Kievului, un sprijin crucial care i-a permis Ucrainei să elibereze în ultimele săptămâni mii de kilometri pătraţi de teritoriu de sub controlul forţelor ruse.



Ucraina pledează de asemenea pentru un sprijin financiar, deoarece economia sa s-a prăbuşit şi are nevoie în prezent de cinci miliarde de dolari pe lună pentru a-şi acoperi deficitul bugetar.

Ursula Von der Leyen admite că Europa „ar fi trebuit să asculte de Polonia și de țările din Est” atunci când Kaczyński a avertizat Occidentul cu privire la Rusia

Ursula von der Leyen a admis că Europa ar fi trebuit să țină cont de avertismentele țărilor est-europene cu privire la Rusia.

„Ar fi trebuit să ascultăm vocile venite din Polonia, din statele baltice și din întreaga Europă Centrală și de Est”, a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său adresat Parlamentului European. „De ani de zile au spus că Putin nu se va opri”, a adăugat ea.

Unul dintre politicienii la care s-a referit a fost Jarosław Kaczyński, liderul Partidului Lege și Justiție (PiS). Atunci când Kaczyński a avertizat că Occidentul ignoră politicile neo-imperialiste ale Rusiei și a subliniat faptul că relațiile dintre unele țări din UE cu Rusia erau guvernate doar de considerente economice, liderii Platformei Civice (PO), aflate la guvernare la acea vreme, au spus că acționează împotriva intereselor Poloniei și că este paranoic.

Kaczyński, în septembrie 2010, a subliniat modul în care Rusia falsifica istoria cu privire la al Doilea Război Mondial.

„Pot părea a fi parteneri atractivi din punct de vedere al afacerilor, dar nu vor menține niciodată standardele și valorile dominante în spațiul politic euroatlantic”, a argumentat Kaczyński.

Kaczyński, ca răspuns la „resetarea” lui Barack Obama cu Rusia, a susținut, de asemenea, ca Europa Centrală să fie tratată ca partener de către Washington într-o măsură mai mare. El a simțit că marile puteri europene vor trece cu vederea neo-imperialismul emergent al Rusiei și nu vor reuși să contracareze astfel de acțiuni.

Acele remarci ale lui Kaczyński au fost aspru criticate de liderii Platformei Civice. Potrivit ajutorului principal al președintelui polonez de atunci Bronisław Komorowski, aceste comentarii erau contrare intereselor Poloniei. Ministrul de externe Radosław Sikorski a mers mai departe, respingând cu dispreț remarcile lui Kaczyński, spunând că se întreabă dacă liderul PiS a luat tranchilizante. Sikorski se referea la faptul că, în urma traumei dezastrului aerian de la Smolensk, în care au murit fratele lui Jarosław Kaczyński, Lech, și mulți asociați apropiați, liderul PiS a luat medicamente pentru a trece peste tragedie, conform RMX.

