Vitaminele care combat îmbătrânirea pielii

Vitamina E este esențială în combaterea îmbătrânirii, având puternice proprietăți antioxidante care neutralizează radicalii liberi și protejează celulele, întărind sistemul imunitar și prevenind pierderea fermității pielii. Pe lângă vitamina E, vitamina C joacă un rol important în producerea colagenului, menținând pielea elastică și prevenind formarea ridurilor. Cele două vitamine colaborează pentru a preveni efectele îmbătrânirii și a menține o piele tânără și sănătoasă, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @x9jt98

Alimente bogate în vitamina E

Vitamina E este un antioxidant puternic, esențial pentru protecția celulelor și pentru funcționarea sistemului imunitar. Iată câteva alimente bogate în vitamina E!

Nuci și semințe

Nucile, migdalele, semințele de floarea-soarelui și semințele de dovleac sunt surse excelente de vitamina E. De asemenea, sunt bogate în grăsimi sănătoase și proteine.

Uleiuri vegetale

Uleiul de germeni de grâu, uleiul de floarea-soarelui și uleiul de măsline sunt, de asemenea, bogate în vitamina E. Aceste uleiuri sunt adesea folosite la gătit și în salate și sunt esențiale pentru un aport sănătos de vitamina E.

Legume cu frunze verzi

Spanacul, kale și alte legume verzi sunt surse bune de vitamina E, mai ales atunci când sunt consumate crude sau ușor gătite. Aceste legume sunt și bogate în fibre și minerale.

Avocado

Avocado este un alt aliment bogat în vitamina E, dar și o sursă bună de grăsimi mononesaturate sănătoase pentru inimă. Poate fi consumat ca atare sau adăugat în salate, smoothie-uri sau pe pâine prăjită.

Alimente bogate în vitamina C

Vitamina C este esențială pentru imunitate, sănătatea pielii, vindecarea rănilor și absorbția fierului. Iată care sunt alimentele bogate în vitamina C!

Citrice (portocale, lămâi, grepfrut, lime)

Citricele sunt cele mai cunoscute surse de vitamina C. O portocală medie poate oferi aproximativ 70 mg de vitamina C, ceea ce acoperă o mare parte din necesarul zilnic. Lămâile și grepfrutul sunt, de asemenea, excelente surse și sunt frecvent folosite în sucuri sau în salate și diverse preparate.

Kiwi

Kiwi este o sursă surprinzătoare de vitamina C, oferind mai multă vitamina C decât o portocală. Un kiwi poate conține până la 85 mg de vitamina C, având și un conținut semnificativ de fibre și antioxidanți. Este ușor de adăugat în dieta zilnică, fie ca snack, fie în smoothie-uri.

Ardei gras

Ardeiul gras (mai ales cel roșu) este o sursă excelentă de vitamina C, oferind de două ori mai multă decât portocalele. Acesta poate conține până la 150 mg de vitamina C într-un ardei mare. Ardeiul gras este, de asemenea, bogat în vitaminele A și B6, făcându-l un ingredient valoros pentru salate și preparate gătite.

Broccoli

Broccoli este o sursă puternică de vitamina C, care poate contribui semnificativ la satisfacerea necesarului zilnic. O porție de broccoli fiert poate oferi aproximativ 80 mg de vitamina C. În plus, broccoli este bogat în fibre și alți nutrienți esențiali.

