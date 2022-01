Visul românesc născut la 7.000 de kilometri depărtare. Muncitorii din Sri Lanka stau la coadă să vină în România, pe salarii de 10 ori mai mari

Visul românesc născut la aproape 7000 de kilometri depărtare de România este visul a sute de mii de străini ce vin în țara noastră ca să muncească. Știu că sunt primiți cu încredere pentru că avem nevoie de ei.

O echipă Observator a mers în Sri Lanka. Într-o dimineață obișnuită, în Colombo, în fața unei agenții de recrutare e coadă. Așa e în fiecare zi. Muncitorii din Sri Lanka își încearcă norocul de la prima oră, să vadă dacă în România există un loc de muncă disponibil pentru ei.

Chandran Veeramuthu, manager agenţie de recrutare, declară: ”Caută un viitor mai bun și aleg România ca fiind cea mai bună destinație”. Din Sri Lanka, conform reporterilor care au ajuns acolo, ”România se vede ca un paradis, cu salarii şi de zece ori mai mari.”

Proiectele din PNRR, puse în aplicare cu angajați din Sri Lanka

Acasă, în România, piața muncii este în căutare disperată de muncitori, acei muncitori, care obosiți de condițiile de muncă și de salariile mici, au ales Vestul. Așa că, în fața unui gol uriaș pe piața muncii, România construiește totul cu străini, fie că vorbim de clădiri sau de afaceri, pentru că nu există domeniu în care să nu fie nevoie de angajați.

Victor Chiujdea, ambasadorul României în Sri Lanka, a declarat, pentru sursa citată: ”Vor fi foarte multe proiecte investiții în cadrul PNRR care deja a fost aprobat de către CE și o să înceapă proiecte mari de infrastructură atât în domeniul transporturilor, cât si energetic și social... Și e nevoie de forţă de muncă.”

În Sri Lanka se caută de toate, mai arată Observator: vânzători, contabili, ingineri, meseriași croitorese, îngrijitoare, pescari și asistente medicale. Melania Pop, manager agenţie de recrutare, afirmă: ”Am găsit muncitori foarte buni, în special în construcții am căutat, în HORECA am găsit foarte buni, până la chef, sous chef, am găsit și pe partea de ingineri, am avut nevoie de ingineri în construcţii.”

Salarii de la 400 la 1000 de dolari pe lună

Victor Chiujdea, ambasadorul României în Sri Lanka completează: ”De la an la an au crescut, începând de la câteva sute pe an, până la ordinul miilor. Și salariile sunt salarii bune, atrăgătoare la noi în țară. Un muncitor necalificat pleacă de la mai mult de 400 de dolari pe lună. Sunt locuri de muncă care sunt si plătite si cu 1.000 de dolari pe lună.”

