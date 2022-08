Viorel Lis, internat într-un centru de recuperare. Cum l-a ajutat Cătălin Măruță. Oana Lis: Sună șocant. Dacă un fost primar ajunge în halul ăsta...

De curând, Viorel Lis a fost diagnosticat cu o semipareză la membrele inferioare, a suferit un infarct și a fost operat. Oana Lis s-a plâns în repetate rânduri că îi este destul de greu să îl îngrijească pe soțul său, dar că nu se lasă bătută. După ce aceasta a mărturisit că din cauza lipsei de bani a fost nevoită să își bage verigheta la amanet.

Oana a cerut ajutorul oamenilor pentru a face față cheltuielilor. În plus, ea a spus că vrea să ceară autorităților de la Sectorul 2 un însoțitor pentru a o ajuta să aibă grijă de Viorel Lis. În prezent acesta este internat într-un centru de recuperare, iar soția sa spune că nu are de gând să îl ducă la un centru de bătrâni, oricât de greu nu i-ar fi să facă față bolii acestuia. Aflându-se într-un scaun cu rotile, bărbatul este destul de greu de transportat, mai ales că nu toate clădirile sunt dotate cu rampe de acces.

"Am plătit trei oameni de pe stradă, le-am dat câte 20 de lei, deci 60 de lei ca să mă ajute să îl scot din casă. Am sunat un vecin să mă ajute că Viorel căzuse pe jos lângă ușă și mi-a zis că l-am deranjat din somn. (...) Fac un apel, că nu mai am cu idei. dacă cineva vine cu o idee cum să fac rampă atunci aș putea să mă deplasez cu el cu căruțul și să merg cu el la medic, și unde are nevoie. (...) Tot respectul pentru oamenii cu dizabilități. Nu am știut cât de greu este, până nu treci prin asta nu știi și, într-adevăr, este foarte greu să ai o viață cât de cât normală.", a mărturisit Oana Lis la Realitatea Plus.

Cum l-a ajutat Cătălin Măruță pe Viorel Lis

În cadrul emisiunii "100", moderată de Laurențiu Botin, Oana Lis a povestit și cum a fost ajutată de Cătălin Măruță.

"Acum câteva luni Cătălin Măruță mi-a dat din banii lui, mi-a zis că vrea să îi plătească câteva terapii lui Viorel, dar nevoia lui este constată. (...) Sună șocant. Mă gândesc că un primar din New York sau Barcelona, nu știu, adică sună șocant dacă un fost primar ajunge în halul ăsta, ce să mai facem noi? Adică mie îmi e frică pentru noi toți ceilalți, dacă în cazul unui primar așa se mobilizează lumea.", a mai spus Oana Lis.

Viorel Lis, o umbră din ce a fost

"Așa cum va ziceam, azi va cer ajutorul pentru Vio. I-am promis ca voi fi alături de el pana in ultima clipă și ca nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă in patul lui pana in ultima clipă.

Problema e ca de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilitati cu un handicap locomotor si nu am stiut cât de greu e sa ai grija totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am stiut provocările unei persoane cu dizabilitati, care nu mai poate merge nici la doctor pentru ca nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici in 3 oameni nu-l putem căra în brațe, nu am stiut cât de scumpa e o recuperarea făcută acasă, ca trebuie tot felul de creme ptr escare, cate bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli si încercări te supune viata.

Eu voi lupta in continuare oricum pentru ca el este familia mea. Stiu ca Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteti si doriți să donați pentru el, pentru recuperare si o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat”, a scris Oana Lis pe Facebook. Vezi mai mult AICI.

