Viorel Lis, o umbră din ce a fost. E într-o situație groaznică. Nici la medic nu mai poate merge

Soția lui cere donații pentru el. De vreo lună, nu se mai poate deplasa singur, iar soția are grijă de el. Oana Lis a transmis un mesaj disperat pe Facebook unde a povestit prin ce trece edilul.

Ea a zis că nu vrea să-l ducă la azil, mai ales că aceasta este cea mai mare teamă a lui Viorel Lis. El vrea să stea acasă până în ziua în care își va da ultima suflare. Oana Lis a lăsat contul bancar pentru oamenii care vor să-i ajute.

„Așa cum va ziceam, azi va cer ajutorul pentru Vio. I-am promis ca voi fi alături de el pana in ultima clipă și ca nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă in patul lui pana in ultima clipă.

Problema e ca de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilitati cu un handicap locomotor si nu am stiut cât de greu e sa ai grija totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am stiut provocările unei persoane cu dizabilitati, care nu mai poate merge nici la doctor pentru ca nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici in 3 oameni nu-l putem căra în brațe, nu am stiut cât de scumpa e o recuperarea făcută acasă, ca trebuie tot felul de creme ptr escare, cate bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli si încercări te supune viata.

Eu voi lupta in continuare oricum pentru ca el este familia mea. Stiu ca Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteti si doriți să donați pentru el, pentru recuperare si o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat”, a scris Oana Lis pe Facebook.

Viorel Lis a fost primarul Bucureștiului, mai întâi interimar în perioada 16 ianuarie 1997 - 13 noiembrie 1998, după ce Victor Ciorbea a devenit prim-ministru al României, și apoi ales în perioada 13 noiembrie 1998 - 26 iunie 2000.

A demisionat apoi din PNȚCD și și-a fondat un partid propriu denumit Partidul Noua Generație.

În 2004, a fost candidatul din partea Partidului Noua Generație la postul de primar general la alegerile locale din București, 2004.

Controversă

Numele lui Viorel Lis a apărut într-un important dosar al Direcției Naționale Anticorupție, din 2005, numit și „Șpaga suedeză". Anchetatorii au pornit investigația după declarația unui manager al companiei suedeze ABB, acuzat de deturnare de fonduri și care a declarat că în 1998 a dat mită de 600.000 de dolari către cinci demnitari români. Printre aceștia și Viorel Lis, bănuit că ar fi primit bani ca să își dea acordul pentru construirea unei centrale electrotermice, scrie presa vremii. Viorel Lis a admis că a făcut o excursie în Suedia pentru a vedea acolo un model de astfel de centrală, dar a negat că a luat luat șpagă. În final, Lis a fost scos de sub urmărirea penală în acest dosar.

