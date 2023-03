Ana Morodan a fost implicată recent într-un incident cu mașina. După cum știți deja, vedeta a fost plasată sub control judiciar, după ce marți seară a fost reținută după ce a fost oprită de două ori în trafic, în decurs de câteva ore.

Jurnalistul Victor Ciutacu a spus că dincolo de faptele de care este acuzată, vloggerița „chiar muncea”.

„Dincolo de părțile ei detestabile, să știi că ea era pe munceală. Chiar era munceală dacă te uiți la emisiunile la care participa. Am văzut și eu niște secvențe din emisiunile la care a participat și acestea presupuneau muncă. Și faptul că a adunat 471.000 de urmăritori pe Instagram, de ieri mă număr și eu printre ei, este un efort de orice tip”, a zis ziaristul la DC News și DC News TV, într-un interviu cu Val Vâlcu.

Mesajul Anei Morodan după incidentul cu Poliția:

„Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai putrernici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită.Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar dă fiu o fată iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru”, a fost primul mesaj al Anei Morodan după incidentul din trafic.

